Поддержка человека труда и укрепление экономики - акценты развития Беларуси глазами делегатов ВНС

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29 января 2021, 18:47

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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Укрепление экономики, поиски новых путей для этого - базис, от которого зависит и развитие остальных сфер жизнедеятельности белорусского общества. Убежденность в этом высказали сегодня в Минске участники VI Всебелорусского народного собрания от столицы на региональном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Советского районного (города Минска) объединения организаций профсоюзов Галина Зверко призналась, что участие в собрании для нее почетно и значимо. "Мы должны скооперироваться и обсудить, что у нас сделано и что должно быть сделано. Лично меня волнуют проблемы защиты трудящихся. Человек труда должен быть на первом месте. Благодаря ему построена белорусская государственность", - сказала она. Как бывшему медицинскому работнику близки ей и вопросы укрепления системы здравоохранения, на которую из-за пандемии легла огромная нагрузка. "Как мать меня волнует вопрос того, в какой стране будут жить и учиться наши дети. Я хочу, чтобы мои дети росли в спокойной, мирной стране", - добавила Галина Зверко.

Ирина Костевич
Ирина Костевич

Конечно, во главе угла - социально-экономические вопросы. Об этом говорила и депутат Палаты представителей Марина Шкроб. "Есть темы, в которых мы все едины. Забота о детях и стариках, например. Каждый понимает, насколько это дорогое удовольствие - забота об уязвимых слоях общества. Для этого необходимо развитие экономики. Об этом нам и надо говорить. При сильной экономике можно думать, как развивать здравоохранение, социальную сферу. При этом любой социальный проект должен быть адресным, не обезличенным", - считает Марина Шкроб.

Председатель профсоюза "Белпрофмаш" Валерий Курсевич уверен, что на Всебелорусском народном собрании будут озвучены пути решения самых актуальных вопросов. "Я горд представлять интересы профсоюза "Белпрофмаш". Реальный сектор экономики - это основа экономики всей страны. От того, как стабильно будут работать предприятия, зависит в целом развитие республики. И один из первых вопросов, которые волнуют трудящихся, - как мы будем работать, какие у нас перспективы, как мы будем реагировать на определенные вызовы. Это тревожит коллективы", - добавил он.

Заместитель директора по социальным вопросам и идеологической работе ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" Алексей Ламекин рассказал, что молодежь его предприятия волнует вопрос строительства жилья, транспортное сообщение с предприятиями-партнерами в "Великом камне". "Наших предложений, выработанных на диалоговых площадках, было много: организовывать молодежные стройки, развивать не только города-спутники, но и, например, такие формы, как молодежный поселок, - добавил он. - Вообще мозговые штурмы придумали задолго до нас. Когда люди собираются и общаются, принимают совместные решения - это полезно и нужно".

Александр Барсуков
Александр Барсуков

В работе городского собрания участвуют председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, помощник Президента Беларуси - инспектор по Минску Александр Барсуков, руководители министерств, представители депутатского корпуса, исполнительной власти, общественных организаций, трудовых коллективов региона.

Елена Богдан
Елена Богдан

Только от Белорусского союза женщин, по словам его председателя Елены Богдан, в республиканский оргкомитет по подготовке ВНС направлено 67 предложений. Представителей этого общественного объединения волнуют вопросы трудоустройства молодежи, сохранения семьи, развития женского предпринимательства, преподавания таких школьных предметов, как история Беларуси и обществоведение. Многие предложения в части поддержки семей с детьми уже внесены для рассмотрения Министерству труда и социальной защиты, которое будет заниматься подготовкой проекта по расширению программы "Семейный капитал".

Артем Цуран
Артем Цуран

Как подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, более двух месяцев в городе шла подготовительная работа к ВНС: почти в 240 диалоговых площадках разной тематики участвовали около 7,8 тыс. человек. Поступило около 2,5 тыс. предложений, которые были обобщены, 683 предложения направлено в республиканский оргкомитет. "Сегодняшним собранием мы подводим своеобразный итог всем предложениям, - сказал Артем Цуран. - Сегодня на собрании выступают и профессионалы своих сфер, и представители общественности, которым немаловажно развитие нашего города".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. Минск представят 366 делегатов.-0-

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