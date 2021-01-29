Поддержка человека труда и укрепление экономики - акценты развития Беларуси глазами делегатов ВНС

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Укрепление экономики, поиски новых путей для этого - базис, от которого зависит и развитие остальных сфер жизнедеятельности белорусского общества. Убежденность в этом высказали сегодня в Минске участники VI Всебелорусского народного собрания от столицы на региональном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Советского районного (города Минска) объединения организаций профсоюзов Галина Зверко призналась, что участие в собрании для нее почетно и значимо. "Мы должны скооперироваться и обсудить, что у нас сделано и что должно быть сделано. Лично меня волнуют проблемы защиты трудящихся. Человек труда должен быть на первом месте. Благодаря ему построена белорусская государственность", - сказала она. Как бывшему медицинскому работнику близки ей и вопросы укрепления системы здравоохранения, на которую из-за пандемии легла огромная нагрузка. "Как мать меня волнует вопрос того, в какой стране будут жить и учиться наши дети. Я хочу, чтобы мои дети росли в спокойной, мирной стране", - добавила Галина Зверко.

Ирина Костевич

Конечно, во главе угла - социально-экономические вопросы. Об этом говорила и депутат Палаты представителей Марина Шкроб. "Есть темы, в которых мы все едины. Забота о детях и стариках, например. Каждый понимает, насколько это дорогое удовольствие - забота об уязвимых слоях общества. Для этого необходимо развитие экономики. Об этом нам и надо говорить. При сильной экономике можно думать, как развивать здравоохранение, социальную сферу. При этом любой социальный проект должен быть адресным, не обезличенным", - считает Марина Шкроб.

Председатель профсоюза "Белпрофмаш" Валерий Курсевич уверен, что на Всебелорусском народном собрании будут озвучены пути решения самых актуальных вопросов. "Я горд представлять интересы профсоюза "Белпрофмаш". Реальный сектор экономики - это основа экономики всей страны. От того, как стабильно будут работать предприятия, зависит в целом развитие республики. И один из первых вопросов, которые волнуют трудящихся, - как мы будем работать, какие у нас перспективы, как мы будем реагировать на определенные вызовы. Это тревожит коллективы", - добавил он.

Заместитель директора по социальным вопросам и идеологической работе ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" Алексей Ламекин рассказал, что молодежь его предприятия волнует вопрос строительства жилья, транспортное сообщение с предприятиями-партнерами в "Великом камне". "Наших предложений, выработанных на диалоговых площадках, было много: организовывать молодежные стройки, развивать не только города-спутники, но и, например, такие формы, как молодежный поселок, - добавил он. - Вообще мозговые штурмы придумали задолго до нас. Когда люди собираются и общаются, принимают совместные решения - это полезно и нужно".

Александр Барсуков

В работе городского собрания участвуют председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, помощник Президента Беларуси - инспектор по Минску Александр Барсуков, руководители министерств, представители депутатского корпуса, исполнительной власти, общественных организаций, трудовых коллективов региона.

Елена Богдан

Только от Белорусского союза женщин, по словам его председателя Елены Богдан, в республиканский оргкомитет по подготовке ВНС направлено 67 предложений. Представителей этого общественного объединения волнуют вопросы трудоустройства молодежи, сохранения семьи, развития женского предпринимательства, преподавания таких школьных предметов, как история Беларуси и обществоведение. Многие предложения в части поддержки семей с детьми уже внесены для рассмотрения Министерству труда и социальной защиты, которое будет заниматься подготовкой проекта по расширению программы "Семейный капитал".

Артем Цуран

Как подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, более двух месяцев в городе шла подготовительная работа к ВНС: почти в 240 диалоговых площадках разной тематики участвовали около 7,8 тыс. человек. Поступило около 2,5 тыс. предложений, которые были обобщены, 683 предложения направлено в республиканский оргкомитет. "Сегодняшним собранием мы подводим своеобразный итог всем предложениям, - сказал Артем Цуран. - Сегодня на собрании выступают и профессионалы своих сфер, и представители общественности, которым немаловажно развитие нашего города".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. Минск представят 366 делегатов.-0-