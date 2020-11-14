Поддержка фермеров, асфальтирование дорог и отопление - Соловей провел прямую линию

14 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 40 звонков поступило сегодня на прямую телефонную линию, которую провел председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Жители региона задавали вопросы, касающиеся выделения земель фермерским хозяйствам, дорожной инфраструктуры и ЖКХ, передает корреспондент БЕЛТА.

Фермер из Буда-Кошелевского района уже обращался по вопросу выделения земли. Мужчина отметил, что участок ему дали, но в отдаленном месте. Надел, на который хотел бы претендовать фермер, отдали другому хозяйству, и мужчина считает, что это несправедливо. Геннадий Соловей поручил ответственным проанализировать работу фермерских хозяйств района, посмотреть их эффективность, урожайность. "Вижу, например, что не все фермеры стремятся убирать поля с кукурузой. Мы поддерживаем тех, кто развивает свою деятельность, животноводство. Эффективный бизнес мы поддержим", - сказал он. На декабрь в районе запланировали встречу с фермерами, чтобы обсудить все нюансы.

В нескольких звонках жители области называли проблемные точки для дорожных служб. Так, у гомельчанина есть дача возле Марковичей в Гомельском районе. "Дорога там асфальтирована, но было много ям. На трех километрах убрали асфальт, сделали гравийное покрытие. Четыре раза в год дорогу профилируют, однако каждый раз после дождя проехать невозможно", - описал ситуацию звонивший. По мнению мужчины, на участке нужно твердое покрытие. Он также задал вопрос, касающийся тротуара на улице Матросова в областном центре. "К кинотеатру, остановке, магазинам, на улицу Барыкина люди идут по дороге, ведь тротуарной дорожки нет. Особенно зимой здесь очень опасно", - считает гомельчанин. Губернатор заверил, что тротуар сделают уже в следующем году.

Об асфальтировании дороги просили жители улицы Чкалова в Еремино Гомельского района. "Нам отсыпали дорогу крошкой, грейдер проезжает, но потом все равно появляются ямки и выбоины. Невозможно проехать, а весной в некоторых домах подтапливаются подвалы", - рассказала жительница агрогородка. "Одну улицу в Еремино сделали уже в этом году. Поручим проработать улицу Чкалова для включения в программу на 2021 год", - отметил председатель облисполкома.

Оперативно решить поднятые гомельчанами вопросы, связанные с отоплением, губернатор поручил коммунальным службам областного центра. В одной из квартир по улице Ирининской с 6 ноября нет тепла. Еле теплые батареи в доме по улице 3-й Авиационной. У жителя дома по улице Кирова с начала сезона не работало отопление на кухне и в ванной. Схожая проблема и у дозвонившегося, который живет на улице Мазурова, - нет горячей воды в ванной. Пока шла прямая линия, пришел ответ, что вопрос заявителя с улицы Кирова решен.

В частном секторе по улице Головацкого коммунальным службам необходимо разобраться в ситуации с бездомными животными. "Супруга не может спокойно отвести детей в детский сад. Уже обращались в службы, но результата нет", - рассказал гомельчанин.

По нескольким адресам, названным во время прямой линии, выедут энергетики для изучения ситуации. Жительница Жлобина пожаловалась, что три месяца назад в доме сняли электрические счетчики и до сих пор не вернули. "За прошлый месяц заплатили Br50. Помогите разобраться", - обратилась она к руководителю области. Гомельчанка просила решить вопрос с уличным освещением в частном секторе по улице 8-й Технической Новобелицкого района. В тупиковой зоне нет фонарных столбов, уточнила она. О необходимости поставить фонарь на остановке вблизи санатория поступил звонок и из Ченок. Житель Великих Автюков Калинковичского района подал заявление на установку электрокотла в доме, но получил отказ - слабая подстанция.

Не единожды звонки сегодня касались ситуации, связанной со второй волной COVID-19 и масочным режимом. Например, 90-летний гомельчанин, который живет в Гомеле по улице Горбатого, интересовался дезинфекцией подъездов. "Эту работу уже возобновили. Мы ставим задачу обработать лифты и первые этажи", - ответил Геннадий Соловей. Пенсионер посетовал также, что в некоторых магазинах и ларьках не соблюдается масочный режим. По мнению мужчины, контроль нужно ужесточить.

Схожее мнение и у жительницы Гомеля. Пенсионерка поблагодарила губернатора за введение в регионе масочного режима. Она считает, чтобы достичь большего эффекта, нужно создать группы контроля с подключением студентов-медиков. "Например, они будут смотреть, как пассажиры общественного транспорта, включая такси, соблюдают масочный режим", - поделилась видением ситуации гомельчанка.

Со своей проблемой обратилась на прямую линию женщина из Житковичей. Она живет в 4-квартирном доме, двор общий. Сосед во дворе соорудил навес, где ранее хранил дрова, сейчас надобности в них нет - у него в квартире газ, а в строении он ставит прицеп к автомобилю. По словам женщины, из-за этого сооружения она не может провести в свою квартиру коммуникации. Разбираться в ситуации будет зампред райисполкома.

Пенсионер из Конковичей Петриковского района высказал пожелание от местных стариков: "Мы просим, чтобы рейсовый автобус из деревень доставлял людей до больницы, готовы за это доплачивать". Геннадий Соловей поставил задачу "Гомельоблавтотрансу" внести коррективы в маршрут.

Вопрос, который тревожит уже 9 месяцев, задала жительница дома по проспекту Победы областного центра. "В мясном магазине в нашем доме нет вытяжной вентиляции и шумоизоляции. Машины подъезжают на крошечную дворовую территорию задним ходом под самые окна. Наша семья на лето выезжала из дома. Просим подключиться к решению проблемы", - попросила женщина. В ситуации будут разбираться соответствующие службы.

Многодетная мама из Ченок поинтересовалась возможностью воспользоваться семейным капиталом. Сейчас семья живет в небольшой квартире в доме, построенном в 50-60-х годах прошлого столетия. "Хотели бы поменять квартиру в пригороде на дом в городе. Но понимаем, что дом будет без ремонта. Можем ли мы воспользоваться капиталом для благоустройства дома, чтобы сделать в нем ремонт, провести воду?" - задала вопрос женщина. Губернатор пообещал, что детальный ответ подготовят специалисты.

Звучали на прямой линии и темы, касающиеся земельных, имущественных споров, платы за лифт, очистки канализации и другие. По всем вопросам даны конкретные поручения, обращения взяты на контроль.-0-