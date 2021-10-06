Поддержка фермеров и создание подворья ремесленников в Гомеле: Соловей провел прием граждан

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы поддержки фермерского хозяйства, создания подворья ремесленников в Гомеле, трудоустройства обсуждались сегодня на приеме граждан, который провел председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава фермерского хозяйства из Рогачевского района обратился на прием с вопросом о невыплате надбавок за реализованное молоко и с просьбой выделить дополнительные земли. "В хозяйстве работают 30 человек. Занимаемся животноводством. У нас 240 коров, около 300 телок. Построили сарай, оборудован доильный зал, есть техника. Летом получали более 20 л на корову. Сейчас в хозяйстве порядка 500 га. Хотелось бы еще 200-300 га", - рассказал фермер.

Он пояснил, что имеющиеся земли - в сложной зоне. "Летом все сгорело. Спасение - только привозные корма", - уточнил он.

"Если у вас есть желание развивать животноводство, мы поддержим. Выедем в хозяйство, посмотрим все на месте", - сказал Геннадий Соловей.

Идею создать в областном центре "Гомельское подворье", которое будет знакомить жителей и гостей города с ремесленниками, представила Ольга Киянова. "Это было бы пространство с особенной атмосферой, уютное, интересное. Гомельчане, туристы узнавали бы о традиционных и современных ремеслах гомельской земли, о мастерах, их продукции. Здесь бы проводились мастер-классы, обучающие мероприятия, и каждый желающий смог бы прикоснуться к творчеству", - рассказала она.

По словам автора идеи, присоединиться к инициативе готовы многие мастера. А сам проект позволил бы популяризировать и продвигать изделия ручной работы, крафтовые продукты, поддерживать небольшие семейные предприятия, фермерские хозяйства, а также организовывать полезный и интересный досуг. "Такое подворье уже работало в День города. И мы видели интерес и у детей, и у взрослых", - добавила Ольга Киянова.

Как вариант площадки автор видит внутренний дворик здания "Полеспечати". "Эта площадка в центре города, у нее есть богатая история, энергетика, память. В небольших помещениях было бы здорово сделать мастерские - гончарную, кузнечную, по лозоплетению. На подворье можно было бы организовывать открытые музыкальные вечера", - пояснила она.

Губернатор дал поручение детально изучить концепцию, продумать варианты. "Тема интересная. Это и самобытность, и сохранение традиций", - отметил он.

По вопросу трудоустройства к председателю облисполкома обратился бывший руководитель одного из гомельских предприятий. "У меня 9 лет руководства предприятием. Считаю, что многого достиг в промышленности. Мне интересно развитие, инвестиции. В этом направлении готов и дальше трудиться. Работы не боюсь", - заверил заявитель.

"Посмотрим варианты, предложения", - ответил Геннадий Соловей.

Также на приеме жители региона поднимали вопросы приватизации квартиры в Гомеле, жилья для многодетной семьи, передачи непроданного с аукционов имущества ликвидируемой организации в коммунальную собственность. Обращения взяли на контроль.-0-