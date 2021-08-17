Поддержка фермеров, коммуникации в домах, долговой вопрос - Соловей провел прием граждан в Октябрьском

17 августа, Октябрьский /Корр. БЕЛТА/. Вопросы проведения коммуникаций в двухэтажном доме, поддержка фермеров, долговые взаимоотношения граждан обсуждались сегодня во время прямой телефонной линии и приема граждан, которые провел в Октябрьском райисполкоме председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.





На прямую линию позвонила жительница Октябрьского и рассказала, что на улице Советской райцентра есть три одинаковых двухэтажных четырехквартирных дома, и только в одном из них на второй этаж до сих пор не проведена вода, отопление - печное. Соседи снизу не дают разрешения оборудовать коммуникации. Вопрос рассматривают с выездом на место, прорабатывают варианты.





Многодетный отец из Октябрьского просил помочь разобраться в ситуации - из детского пособия удерживаются излишне уплаченные средства из-за того, что не была приостановлена предпринимательская деятельность получателя. Мужчина также поделился и другими переживаниями: его супруга работает в Октябрьском территориальном центре социального обслуживания населения. Сейчас в декретном отпуске. "Есть информация, что в центре будут изменения, оптимизация кадров. Переживаю, что супругу сократят, она останется без работы", - пояснил заявитель. Районным службам поручено детально изучить вопросы и дать разъяснения.





Со своей проблемой на прием к губернатору обратилась жительница района - работница магазина в Новой Дуброве. Одна из покупательниц, которая ранее брала товарные кредиты и всегда их погашала, попросила у заявительницы одолжить денег. Женщина согласилась. Однако долг сельчанка до сих пор не вернула - объясняет, что нигде не работает, воспитывает троих детей. Cумма долга - более $780. Варианты решения проблемы проработают специалисты.





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Фермеры из Октябрьского намерены развивать хозяйство в агрогородке Поречье. Для этого нужны дополнительные земли. "Мы занимаемся растениеводством, выращиваем овощи, картофель. Хотим заниматься животноводством - молоком, мясом. Это прибыльное перспективное направление", - рассказали фермеры. Председатель облисполкома выехал в хозяйство, ознакомился с положением дел. "Если вы планируете развивать животноводство, с землями поможем. Составляйте бизнес-план, изучайте передовой опыт, новые технологии", - сказал Геннадий Соловей.-0-