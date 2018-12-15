Поддержка личных подсобных хозяйств, лифты и бассейн - Доманевский провел прямую телефонную линию

15 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Более трети вопросов, поступивших сегодня во время прямой телефонной линии председателю Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому, касались работы ЖКХ, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, были затронуты темы отопления жилья, расчетов за потребленную питьевую воду и электроэнергию, подачи горячей воды, ремонта. Актуальным стал вопрос ввода лифтов, прежде всего для жителей дома по улице Мовчанского, 77 в Могилеве. Старые лифты здесь заменили на новые, а их запуск все время откладывается на неопределенный срок. А ведь в многоэтажке большинство жильцов - пенсионеры. "Представителям местной власти необходимо встретиться с жильцами этого дома и объяснить ситуацию, как и то, что в бюджете изысканы дополнительные средства и проводится большая работа по замене старых лифтов, модернизации подъемных механизмов. Конечно, нужно разобраться, с чем связана задержка запуска лифтов, и принять соответствующее меры", - сказал Владимир Доманевский.

С аналогичной проблемой обратились к руководителю области и жильцы дома по улице Дмитрова, 22 в Осиповичах. Только у них замена лифтового оборудования, отработавшего 36 лет, переносится на 2020 год. Губернатор поручил рассмотреть ситуацию и включить этот дом в программу на будущий год.

С проблемами в ведении личного подсобного хозяйства в деревне Ивановка Костюковичского района столкнулась Наталья Клюшникова. Ее и супруга волнует вопрос выпаса скота и заготовки на зиму кормов. Местное хозяйство, наводя порядок на земле, запахивает близлежащие пастбища, и сельчанам в итоге негде пасти коров. А их у Натальи пять, столько же телят, еще содержатся овцы и кролики. "Людей, которые работают на земле, обеспечивают собственную занятость, сдают государству молоко, телят, мясо, мы должны всячески поддерживать, - подчеркнул Владимир Доманевский. - Вопрос выделения земли этой сельчанке находится в плоскости местных Советов, и его можно разрешить просто по-человечески, пойдя женщине навстречу".

В Кировске местные жители обеспокоены ростом цен в городской бане. Количество посетителей снизилось, а это может привести к закрытию объекта. Они предложили реконструировать баню и создать здесь мини-бассейн с двумя плавательными дорожками. Это поможет с загрузкой, позволит обучать плаванию детей. Однако в райисполкоме считают это нецелесообразным, поскольку нужны немалые средства. В качестве альтернативы председатель облисполкома предложил рассмотреть возможность восстановления бассейна в детском саду в соседней деревне Мышковичи СПК "Рассвет" и пообещал поддержать реализацию этого социально значимого проекта. По предварительным подсчетам, необходимо около Вr150 тыс.

Всего губернатору сегодня дозвонились 30 человек. В числе других были вопросы, касающиеся обеспечения лекарствами, работы райбольницы, выплаты командировочных, доставки почты и возможности установки памятных знаков Героям Советского Союза. Все они взяты на контроль соответствующими службами, обратившиеся граждане получат обоснованные ответы и разъяснения.-0-