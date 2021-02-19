Поддержка многодетных и льготы для выпускников профильных классов - Лискович провел прием в Слониме

19 февраля, Слоним /Корр. БЕЛТА/. Вопросы поддержки многодетных семей, использования материнского капитала, а также возможных льгот для поступления в вузы выпускников профильных классов были подняты сегодня во время приема граждан, который провел в Слонимском райисполкоме председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

Прием Виктор Лискович проводил также как представитель Национальной комиссии по правам ребенка, несовершеннолетних и их представителей. Это и обусловило тематику вопросов.

Обратилась к сенатору мама-воспитатель детского дома семейного типа. Она отметила большую поддержку, оказываемую со стороны государства. "Пособия выплачиваются постоянно и своевременно, дети бесплатно получают оздоровление, хороший контакт у нас налажен с поликлиникой, местными властями", - отметила она. Семья большая - 10 своих и приемных детей. Живет в благоустроенном коттедже площадью более 300 кв.м. При этом есть желание и возможность принять на воспитание больше детей, но законодательством максимальное количество воспитанников ограничено лишь десятью. Из-за этого ограничения, например, не удалось взять в семью брата и сестру сирот.

"Конечно, в таких вопросах необходимо идти навстречу. Будем работать над тем, чтобы внести соответствующие изменения в нормативные акты. Если есть желание, возможность, позволяют условия, то почему бы не помочь сделать благое дело?", - отметил Виктор Лискович.

Мама пятерых детей из Слонима во время приема обозначила волнующую ее проблему. "Статус многодетной семья теряет, когда, например, старшему ребенку исполняется 18 лет. Хотя многие из детей учатся в колледжах и университетах, поэтому, если это возможно, стоило бы сохранять статус многодетной семьи на время учебы", - отметила она. Вопрос, ответил Виктор Лискович, интересный и требует дополнительного изучения и обсуждения.

Представители кадетских классов СШ №9 Слонима обратились с просьбой посодействовать в увеличении количества профильных часов по предметам военно-патриотической направленности. Ситуацию возьмут на контроль.

Учащиеся класса МЧС из СШ №10 Слонима поинтересовались возможными льготами при желании продолжить учебу в профильном вузе. Пока же они поступают на общих основаниях.

"Возможно, стоит увязать такие льготы с целевым направлением, что автоматически давало бы льготы. Ведется работа над кодексом об образовании, и эти вопросы станут темой для обсуждения. Причем рассмотрим их в Совете Республики с участием представителей кадетского корпуса, других профильных классов", - отметил сенатор.

Еще одной темой стало возможное строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в Слониме. Вопрос решен. Изготавливается проектно-сметная документация. При этом, отметил Виктор Лискович, важно, чтобы объект не пустовал, был востребованным у людей и, конечно, окупался.

Приведут в порядок и инфекционное отделение районной больницы в Слониме. Вопрос об этом поднимался и во время приема, и на заседании райисполкома. "О проблеме известно. Есть планы по ее решению. У областных и районных властей она находится на контроле", - подчеркнул Виктор Лискович.

Также во время рабочей поездки в район сенатор принял участие в заседании Слонимского райисполкома, посетил учреждения образования, встретился с педагогами и в рамках проекта "Школа активного гражданина" пообщался со школьниками и учащимися района.

"Во время VI Всебелорусского народного собрания Президент подчеркнул, что мы должны идти к молодежи, выстраивать диалог и работать с ней. Необходимо делать все, чтобы молодые люди понимали реалии жизни, ценности, готовились стать преемниками взрослых в реализации стоящих перед страной задач", - обратил внимание Виктор Лискович. Накануне он провел подобные встречи с учащимися Новогрудского района. Сенатор отметил прежде всего заинтересованность детей в таком общении, их небезразличное отношение к развитию родного края.-0-

Фото Леонида Щеглов