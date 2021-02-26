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26 февраля 2021, 14:34

Поддержка молодых специалистов, развитие области, память о ВОВ - Соловей ответил на вопросы в ГГУ

Фото из архива
Фото из архива

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Поддержку молодых специалистов, развитие различных отраслей и региона в целом, сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны обсуждали сегодня на встрече председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья со студентами и сотрудниками Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей подчеркнул важность таких встреч как одного из вариантов прямой связи власти с учреждениями, предприятиями.

Губернатор рассказал о социально-экономическом развитии области. Он проинформировал, что по итогам прошлого года ВРП области составил 99,8% к уровню 2019-го: "Мы увидели, где есть слабые места, и сейчас сконцентрировали внимание на этих моментах".

В числе приоритетных при формировании программы развития на 2021-2025 годы Геннадий Соловей назвал направление "Здоровая семья". "В минувшем году были выделены большие средства для медицины, приобретено современное оборудование, ввели в строй новую современную поликлинику в Гомеле и другие объекты. В целом за год дополнительно из бюджета изыскали Br105 млн для этой отрасли. Ведь здоровье человека - самое важное", - подчеркнул он.

В этом году идет строительство корпуса больницы скорой медицинской помощи в Гомеле, в числе важных объектов - центральная райбольница в Хойниках, роддом в Петрикове. Приобретаются 6 КТ.

Драйвер роста экономики - в инновациях, инвестициях, убежден Геннадий Соловей. Ожидается, что масштабные проекты будут реализованы в деревообработке, металлургии, калийной промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. Активно модернизируется и транспортная инфраструктура.

Председатель облисполкома подчеркнул важную роль науки в развитии региона. "Новации, которые готовы предложить от науки, мы сможем применять в производстве", - сказал он.

Вопросы, которые задавали губернатору студенты и преподаватели университета, касались предоставления жилья молодым специалистам, в том числе в сельской местности, льгот, гарантий и других видов поддержки тем, кто приходит на свои первые рабочие места.

"На местах к молодым специалистам должно быть по-настоящему отеческое отношение. Руководителям стоит видеть в новом поколении своих будущих преемников и готовить их. Особенно это актуально для небольших городов, сельской местности. Не нужно стягивать всех в большие города", - сказал Геннадий Соловей. Он обратил внимание, что виды поддержки, в том числе и по чернобыльским регионам, регламентированы нормативными документами. Дополнительные бонусы оговариваются и в коллективных договорах.

Что касается жилплощади для молодых специалистов, то здесь стоит развивать строительство арендного жилья, отметил губернатор.

Обсудили на встрече тему закрепления молодых специалистов и то, как не допустить оттока из региона высокомотивированных выпускников и школ, и вузов. По словам Геннадия Соловья, закрепляемость молодых специалистов в регионе варьируется от 50% до 90%. "Наша задача, чтобы наши кадры остались в области", - подчеркнул он. И это во многом зависит от позиции конкретных предприятий, их руководителей. Для подготовки и закрепления молодых специалистов стоит активнее использовать целевые направления, обратил внимание руководитель области.

Студентка университета попросила губернатора поддержать идею построить при вузе открытую спортивную площадку, на которой могли бы готовиться к соревнованиям спортсмены, а в свободное время с пользой проводить время горожане. "Подумаем, как подставить плечо. Возможно, как вариант, от средств, заработанных на субботнике, или через другие источники", - ответил Геннадий Соловей. Он подчеркнул, что спортивная инфраструктура области развивается. В прошлом году в Гомеле ввели два бассейна. Сейчас стоит вопрос по "Дельфину". В каждом районе областного центра оборудовали спортивные комплексы. Строятся площадки и в шести районах области. Есть идея в ближайшие годы построить многокилометровую велодорожку в Гомеле. "Конечно, воркаут-площадки с игровыми зонами очень нужны. Ведь профессиональный путь многих спортсменов начинается именно с дворового спорта, дворовых игр", - пояснил председатель облисполкома.

Шла на встрече речь и о запланированной реконструкции мемориального комплекса "Партизанская криничка" на месте базирования партизанского отряда "Большевик" под Гомелем и в целом о том, как важно сохранить историческую правду о военных событиях. Участники встречи поблагодарили губернатора за поддержку идеи о возрождении мемориала, в знак благодарности преподнесли несколько тематических изданий.-0-

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