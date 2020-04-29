Поддержка очень ощутимая - главврач Брестской областной больницы о помощи предприятий и организаций

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 20 предприятий и организаций оказали материальную помощь Брестской областной клинической больнице. Приобретаются средства индивидуальной защиты для персонала и медицинское оборудование, сообщил корреспонденту БЕЛТА главврач учреждения здравоохранения Александр Карпицкий.

Свою помощь областной больнице предложили предприятия и организации Бреста, Минска и Каменецкого района. Александр Карпицкий подчеркнул, что в первую очередь закупаются средства индивидуальной защиты для медицинского персонала. "Это самое основное. Если раньше на год нам хватало несколько комплектов костюмов биологической защиты, то сегодня в день нужно примерно 100. Пациентам с коронавирусом оказывают помощь в областной больнице около 250 медработников, - рассказал главврач. - Очень приятно, что многие люди звонят, от чистого сердца предлагают принять помощь. Мы благодарны всем. Гарантируем, что все деньги пойдут на оказание помощи пациентам и защиту сотрудников от инфекции". В том числе за счет спонсорской помощи медиков, работающих с пациентами с COVID-19, обеспечивают питанием.

Значительную часть средств в областной больнице направляют на закупку дополнительного медоборудования. В частности, заключен договор на приобретение двух кислородных концентраторов. Один из них уже поступил в учреждение здравоохранения. Эти аппараты мобильные, их можно подключать за пределами реанимационных отделений. В начале мая в больнице ждут поставку 24 реанимационных кроватей. "На первый взгляд может показаться, что это не очень важная вещь. Однако такие кровати необходимы пациентам, которые находятся в бессознательном состоянии и требуют повышенного ухода. Кроме того, за спонсорские деньги планируем купить дыхательные аппараты. У нас уже заключены договоры с фирмами", - отметил Александр Карпицкий.

Пациентам с коронавирусом оказывают медицинскую помощь в пяти отделениях Брестской областной больницы, в том числе создано хирургическое отделение для таких больных. В лечении COVID-19 инфекционистам помогают их коллеги - травматологи, хирурги, кардиохирург, пульмонолог, невролог, ревматолог.-0-