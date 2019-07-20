Подготовка инфраструктуры Бреста к тысячелетию города вышла на финишную прямую - Рогачук

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Подготовка инфраструктуры Бреста к тысячелетию города вышла на финишную прямую. Об этом сегодня заявил председатель горисполкома Александр Рогачук на встрече с жителями областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам мэра, большинство из возводимых к юбилею объектов уже введены в строй, оставшиеся находятся в стадии окончания строительства. Один из основных - Западный обход. Практически на всем протяжении путепровода уже положен чистовой слой асфальта, установлены световые опоры, ограждения, готовы съезды. "Осталось наведение порядка и монтаж разделительных блоков для обеспечения безопасности дорожного движения. Транспортные артерии, которые идут под монолитным кольцом, тоже сделали основательно, чтобы их можно было использовать в качестве альтернативного варианта движения", - отметил Александр Рогачук.

Большое внимание городские власти уделяют обустройству рекреационных зон. В частности, в этом году основные силы направлены на создание инфраструктуры в парке Тысячелетия. Проект реализуется за счет городской казны. Средства местного бюджета задействуют также при реконструкции набережной реки Мухавец. Все намеченные работы планируется завершить к 1 сентября.

В юбилейный год в Бресте откроется самая большая в области школа. В учреждении образования предусмотрен блок начальных классов на 480 мест и средняя школа на 1000 мест. "Предварительно, сдаем объект 30 августа, финансируется он за счет областного бюджета. Школа очень хорошо вписалась в инфраструктуру заречного района. В этот же день планируем открыть учебно-педагогический комплекс ясли - детский сад - начальная школа на 471 место в микрорайоне ЮВМР-4", - сказал председатель горисполкома. Еще одним подарком для детей станет открытие в сентябре обновленного театра кукол. Событие запомнится проведением большого фестиваля с международным участием.

Диалог мэра с брестчанами продлился 3,5 часа. За это время Александр Рогачук ответил на 78 вопросов, которые в том числе касались ремонта дорог и жилья, благоустройства территорий, транспортного обеспечения, строительства социальных объектов, мемориальных комплексов. "Такие встречи стали традиционными, формат себя оправдывает: виден срез проблем, идет живое общение. Наш город полностью мобилизован, чтобы тысячелетие отпраздновать хорошо и продолжить развиваться дальше. Следующая встреча состоится в конце года и будет посвящена формированию инвестиционной программы, благоустройству на 2020 год", - резюмировал глава областного центра.-0-