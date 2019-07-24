Подготовка к областным "Дажынкам" в Браславе идет по графику - Боданин

24 июля, Браслав /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Подготовка к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкі" в Браславе идет согласно графику. Об этом сообщил журналистам председатель райисполкома Александр Боданин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работы ведутся на 52 основных объектах города, некоторые уже завершены или на финальной стадии. Также идет капитальный ремонт 16 многоквартирных домов, продолжается благоустройство дворовых территорий. Проблем с финансами нет, все строительные работы и подготовка к "Дажынкам" выполняются по графику. Экватор всех работ мы преодолели", - сказал Александр Боданин.

В городе появляются новые клумбы, цветочные композиции, малые архитектурные формы. "Важно, чтобы Браслав стал удобным для жителей и гостей городом. Человек должен понимать, где расположены банк, кафе, гостиницы. Для этого, к примеру, на автобусных остановках размещены QR-коды, через которые можно найти необходимую информацию. Это только один из элементов навигации, в целом концепция будет распространена по всему городу", - заявил председатель райисполкома.

Во время ознакомления с подготовкой к празднику председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев посетил основные объекты. Среди них средняя школа №2, лесопарк "Лесничевка", местная больница и детский сад. Он обсудил со специалистами проблемные моменты и дал поручения по их устранению. "В городе уже многое сделано, он изменился в лучшую сторону. Сомнений нет, что "Дажынкі" в конце сентября пройдут достойно", - подчеркнул руководитель области.

План подготовки Браслава к областным "Дажынкам" включает около сотни объектов. Недавно после капремонта открыли детский сад, в августе запланировано открытие обновленной средней школы №2. В процессе - ремонт объектов здравоохранения, жилищного фонда, дворовых территорий. Объем бюджетных средств составляет порядка Br19 млн.-0-