Подготовка к осенне-зимнему периоду на Минской ТЭЦ-4 завершится в октябре

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 16 июня 2020
Минск Переменная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:19 Более 200 мест массового отдыха обустроили лесхозы к летнему сезону Общество
11:14 В Беларуси и за рубежом образовано 5 767 участков для голосования на выборах Президента Политика
11:03 Во французском Дижоне четвертую ночь не прекращаются столкновения и погромы В мире
11:01 Биржевой экспорт рапсового масла вырос в 3 раза Экономика
11:00 Число заразившихся COVID-19 в России превысило 545 тыс. В мире
10:59 "Лиепая" под руководством Молоша победила на старте чемпионата Латвии Спорт
10:55 Супругу Зеленского госпитализировали с двусторонней пневмонией В мире
10:54 Лукашенко о развитии Беларуси: жить можно, надо только чтобы побыстрее все вышли из пандемии Президент
10:46 МАРТ выдало предупреждение РНТЦ по ценообразованию в строительстве из-за разницы в платежах для клиентов Экономика
10:39 Более 100 разработок представили научные организации на выставке Made in Belarus #AgroFood Экономика
10:28 Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гродно Президент
10:17 В Республике Корея заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи В мире
10:05 В Бресте горело пустующее здание Происшествия
10:05 ГАИ инициирует обязательную установку на магистралях ограждений от выезда на встречную полосу Общество
10:05 Кредиты населению на строительство жилья и покупку товаров отечественного производства от Белинвестбанка Общество
09:53 "Беларусь 3" подготовил тематический эфир к Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны Общество
09:51 Могилевская ГАИ запустила кулинарный конкурс в Instagram по теме безопасности на дороге Регионы
09:47 ЕС выделяет 38 млн евро на защиту инфраструктуры от киберугроз В мире
09:47 Совмин увеличил размер компенсаций расходов по сбору отходов товаров и упаковки Экономика
09:40 В Беларуси приняты семь новых строительных норм Экономика
09:37 "Белавиа" возобновляет полеты в Стамбул Общество
09:36 ООН: стороны вооруженных конфликтов не позволяют гуманитарным сотрудникам оказывать помощь детям В мире
09:29 Подготовка к осенне-зимнему периоду на Минской ТЭЦ-4 завершится в октябре Регионы
09:20 ЕКВ отменила квалификацию ЧЕ для волейболистов четырех возрастов Спорт
09:06 Пекинская форма коронавируса может оказаться заразнее выявленной в Ухане - вирусолог В мире
09:05 ФОТОФАКТ: Свято-Рождество-Богородичный Юровичский мужской монастырь Культура
08:54 Федеральные власти США назначили первую с 2003 года смертную казнь В мире
08:47 Практику на плантациях голубики организуют для студентов ПолесГУ Регионы
08:39 Безопасность и ПДД - юных велосипедистов Гомельской области приглашают поучаствовать в фотоконкурсе Регионы
08:34 Банк Японии расширил меры поддержки бизнеса В мире
Все новости
Все новости
Регионы
16 июня 2020, 09:29

Подготовка к осенне-зимнему периоду на Минской ТЭЦ-4 завершится в октябре

Минская ТЭЦ-4. Фото из архива
Минская ТЭЦ-4. Фото из архива

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Минская ТЭЦ-4" РУП "Минскэнерго" продолжает подготовку к осенне-зимнему периоду, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей предприятия.

"В настоящее время ведется ремонт котлоагрегата станционный №2. Меняются компенсаторы газо-воздушного тракта, клапаны шиберного типа, устанавливаются новые подшипники верхней и нижней опор регенеративных воздухоподогревателей. Проводится ревизия тягодутьевых механизмов, а также ремонт конденсатора собственного конденсата", - перечислили перечень работ в РУП "Минскэнерго".

Как подчеркивают энергетики, данные мероприятия значительно улучшат коэффициент полезного действия котлоагрегата, что в итоге положительно повлияет на снижение себестоимости отпускаемой энергии.

На сегодняшний день филиалом завершен ремонт энергоблока станционный №4. Начались работы по ремонту энергоблока №6, турбины станционный №2, системы технического водоснабжения станционный №2, а также газорегуляторного пункта станционный №1.

Завершить весь объем работ по подготовке к осенне-зимнему периоду на ТЭЦ-4 планируется в октябре текущего года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск энергетика
Новости рубрики Регионы
Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома Могилевская ГАИ запустила кулинарный конкурс в Instagram по теме безопасности на дороге
Фото из архива Практику на плантациях голубики организуют для студентов ПолесГУ
Фото из архива Безопасность и ПДД - юных велосипедистов Гомельской области приглашают поучаствовать в фотоконкурсе
Фото из архива. Брестский государственный технический университет Университеты Брестской области планируют зачислить на первый курс около 4,2 тыс. абитуриентов
Фото из архива Платное тестирование на COVID-19 и антитела в Витебске уже прошли около 100 человек
Фото БНТУ Лыжероллерная дорожка санатория-профилактория БНТУ "Политехник" открылась в Минске
Главное
Гродненский горисполком. Фото mosty-zara.by Лукашенко о развитии Беларуси: жить можно, надо только чтобы побыстрее все вышли из пандемии
В Беларуси выздоровели и выписаны 30 420 пациентов с COVID-19
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 16-18 июня
Кредиты населению на строительство жилья и покупку товаров отечественного производства от Белинвестбанка
Топ-новости
Более 100 разработок представили научные организации на выставке Made in Belarus #AgroFood
ГАИ инициирует обязательную установку на магистралях ограждений от выезда на встречную полосу
В Беларуси и за рубежом образовано 5 767 участков для голосования на выборах Президента
Жаркая и дождливая погода ожидается на этой неделе в Беларуси
"Белавиа" возобновляет полеты в Стамбул
Совмин увеличил размер компенсаций расходов по сбору отходов товаров и упаковки
МАРТ: сообщить о нарушениях санэпидтребований можно онлайн
Дожди и до +30°С ожидается в Беларуси 16 июня
Общий конкурс в Лицей БГУ составил 6,6 человека на место
Минское "Динамо" подало документы для участия в следующем сезоне КХЛ
Северный актив "Белоруснефти" планирует вдвое увеличить добычу газа и газоконденсата в 2020 году
Могилевская ГАИ запустила кулинарный конкурс в Instagram по теме безопасности на дороге
Агротуристический маршрут свяжет Кобринский и Жабинковский районы
АБФФ сообщила об инциденте с арбитрами после матча БАТЭ - "Шахтер"
РЕПОРТАЖ о том, как в агрогородке Городище жизнь наладили
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.