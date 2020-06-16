Подготовка к осенне-зимнему периоду на Минской ТЭЦ-4 завершится в октябре

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Минская ТЭЦ-4" РУП "Минскэнерго" продолжает подготовку к осенне-зимнему периоду, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей предприятия.

"В настоящее время ведется ремонт котлоагрегата станционный №2. Меняются компенсаторы газо-воздушного тракта, клапаны шиберного типа, устанавливаются новые подшипники верхней и нижней опор регенеративных воздухоподогревателей. Проводится ревизия тягодутьевых механизмов, а также ремонт конденсатора собственного конденсата", - перечислили перечень работ в РУП "Минскэнерго".

Как подчеркивают энергетики, данные мероприятия значительно улучшат коэффициент полезного действия котлоагрегата, что в итоге положительно повлияет на снижение себестоимости отпускаемой энергии.

На сегодняшний день филиалом завершен ремонт энергоблока станционный №4. Начались работы по ремонту энергоблока №6, турбины станционный №2, системы технического водоснабжения станционный №2, а также газорегуляторного пункта станционный №1.

Завершить весь объем работ по подготовке к осенне-зимнему периоду на ТЭЦ-4 планируется в октябре текущего года.-0-