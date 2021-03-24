Подготовка кадров, сертификаты достижений, дистанционка - Карпенко встретился с педагогами в Гомеле

24 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы подготовки педагогических кадров, внедрение сертификатов достижений выпускников школ и дистанционное обучение обсуждались сегодня во время встречи министра образования Игоря Карпенко с педагогической общественностью Гомельского региона в Гомельском государственном педагогическом колледже имени Л.С.Выготского, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла в формате диалога. Педагоги задавали интересующие их вопросы министру. Особое внимание уделили подготовке педагогических кадров.

"Очень важно понимать, кто придет завтра работать в учреждения образования. Нам нужны мотивированные ребята, которые целенаправленно идут в педагогические профессии. Создание структуры педагогических классов в определенной степени решает эту проблему", - подчеркнул Игорь Карпенко в беседе с журналистами. По его словам, в такие классы поступают достаточно подготовленные ребята. Средний балл должен быть не менее 7, по профилю - 8. Кроме того, должны быть рекомендации педсовета учреждения образования.

В таких классах ребята получают психолого-педагогическую подготовку - по сути, введение в педагогическую профессию. Они активно занимаются деятельностью, которая предшествует педагогической, - волонтерством, общественной работой и т.д.

По словам министра, в последнее время поднят средний балл поступления в высшие учебные заведения на педагогические специальности.

Растет в отрасли и средняя заработная плата. "До 2025 года мы должны выйти по средней заработной плате учителей на уровень 106% к средней заработной плате по стране. Сейчас эта цифра чуть более 80%. Мы поэтапно движемся к цели. Это тоже стимулирует к тому, чтобы в педагогическую профессию шли осознанно", - убежден Игорь Карпенко.

Важным моментом при подготовке педагогических кадров министр назвал и содержание психолого-педагогической подготовки. "Мы совершенствуем планы, программы, работаем с нашими ведущими вузами, которые определяют содержание и структуру подготовки кадров", - уточнил он.

"По педагогическим кадрам мы отслеживаем потребность. Работаем тесно с управлениями, отделами образования на местах, формируя госзаказ. В этом году цифры приема на педагогические специальности особо не претерпят изменений", - добавил Игорь Карпенко.

Говоря о вступительной кампании, министр отметил, что в Беларуси намерены совершенствовать систему целевой подготовки. "При этом на каждое место должно быть не менее трех направлений, чтобы был конкурс. И еще мы предлагаем, чтобы обязательно была рекомендация педсовета", - уточнил он. По его словам, важно, чтобы целевая подготовка решала кадровые проблемы регионов, отраслей.

Руководитель ведомства считает важным внедрить в практику и сертификаты достижений. "Он не будет влиять на поступление, но позволит проанализировать, чем занимался школьник, какими общественными активностями - волонтерством, БРСМ и т.д.", - поделился своим видением министр.

Обсудили на встрече и аспекты дистанционного образования. Участники сошлись во мнении, что переходить на него нужно лишь в крайнем случае. "Дистанционка не заменит классно-урочную систему. Ведь школа решает еще и вопросы социализации, воспитания. Дистанционка не заменит полностью подготовку по многим специальностям. Например, по педагогическому профилю можно сколько угодно рассказывать методику преподавания, но если у доски не наработал часы, ничего не будет", - заключил Игорь Карпенко.-0-