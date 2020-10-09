Подготовку будущих педагогов нужно начинать со школьной скамьи - ректор

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 9 октября 2020
Минск Малооблачно +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:40 В Минске горит кровля общежития по ул.Сурганова Происшествия
19:38 В Минске девушка и четверо парней ограбили иностранца Происшествия
19:21 Рафаэль Надаль стал финалистом открытого чемпионата Франции по теннису Спорт
19:08 Запрет на использование фтора в биатлоне вступит в силу с сезона 2021/2022 Спорт
19:03 За сутки в мире выявлено почти 340 тыс. заразившихся коронавирусом - максимум с начала пандемии В мире
18:55 Подготовку будущих педагогов нужно начинать со школьной скамьи - ректор Регионы
18:52 Внутренняя стабильность и спокойствие являются гарантией сохранения независимости Беларуси - Рачков Общество
18:41 Президент Кыргызстана: страна находится "у черты опасности" В мире
18:37 Страхар: диалоговая площадка поможет определить путь развития экономики в новой пятилетке Регионы
18:33 Заседание парламента Кыргызстана пройдет 10 октября В мире
18:29 Французский велосипедист Арно Демар одержал третью победу на "Джиро д'Италия-2020" Спорт
18:21 Более 1 тыс. абитуриентов посетили в Узбекистане онлайн-выставку "Образование в Беларуси-2020" Общество
18:11 Житель Барановичей будет привлечен к ответственности за призыв спалить квартиру военнослужащего Происшествия
18:11 В Минске легковушка выехала на красный свет и попала в ДТП, пострадал пассажир Происшествия
18:06 Софинансирование подготовки кадров и обязательное дошкольное образование стали темами дискуссии в Мозыре Регионы
18:05 Бондарь: в Беларуси действительно существует свобода творчества Общество
18:01 Левкович: для построения будущего страны нужно уметь слышать молодежь и быть вместе с ней Регионы
17:53 Новый сезон проекта "Студент на неделю" стартует в БГУ Общество
17:44 Депутат о ситуации в Нагорном Карабахе: сегодня там гибнут ни в чем не повинные люди Общество
17:44 В Украине больше месяца продолжается акция протеста шахтеров В мире
17:39 Более 1 тыс. белорусских школьников примут участие в международном математическом турнире городов Общество
17:31 Украина выходит из соглашения СНГ по незаконной миграции В мире
17:15 Мадрид ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса В мире
17:12 Страны ЕАЭС изучат инициативу "Путешествую без COVID-19" Политика
17:08 Белорусская школьница выиграла международный конкурс сочинений эпистолярного жанра Общество
17:05 ФОТОФАКТ: Дезинфекция общественного транспорта в Минске Регионы
16:59 Председателем Государственного комитета судебных экспертиз назначен Алексей Волков Президент
16:59 "Брестоблимущество" продало на торгах в "черную пятницу" около трети выставленных объектов Регионы
16:49 Жителя Борисова приговорили к 3,5 года колонии за нападение на правоохранителя 9 августа Происшествия
16:41 За два месяца минчанин разложил в тайники более 1,5 кг наркотика Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
09 октября 2020, 18:55

Подготовку будущих педагогов нужно начинать со школьной скамьи - ректор

Фото из архива
Фото из архива

9 октября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Подготовку будущих педагогов нужно начинать со школьной скамьи. Таким мнением поделился с журналистами ректор Мозырского государственного педагогического университета имени И.П.Шамякина Валерий Навныко сегодня на дискуссионной панели "Совершенствование работы отрасли образования", которая прошла в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Ректор констатировал: опыт работы педагогического университета говорит, что есть аспекты для улучшения, развития системы образования, улучшения взаимодействия со школами, учреждениями средне-специального, профессионально-технического образования. "Мы считаем важным придать новый импульс в расширении работы с педагогическими классами. Педагог - это инженер души, инженер нашего будущего. И стоит обсудить вопрос о том, что будущих педагогов нужно готовить не только в стенах университета. Эта работа должна начинаться в школе", - убежден Валерий Навныко.

Он отметил правильность решения по созданию педагогических классов. "Школьников отбирают, их целенаправленно готовят, вводят в профессию уже в школе. И когда они поступают в университет на педагогические специальности, они знают, на что идут", - подчеркнул ректор. По его мнению, есть необходимость увеличить количество таких классов, возможно, изменить критерии отбора, порядок и правила приема в вузы. "Ведь именно педагоги работают с главным богатством страны - нашей молодежью", - добавил Валерий Навныко.

Проректор по научной работе Мозырского педуниверситета Татьяна Палиева напомнила, что педагогические классы, педагогические группы появились в системе образования в 2015 году. Сегодня 178 учащихся области получают образование в таких классах. "Мы очень заинтересованы в мотивированных специалистах, чтобы приходили студенты, которые выбрали душой педагогическую профессию", - сказала проректор. В то же время, обратила внимание она, лишь треть выпускников педклассов поступают затем на педспециальности. "И здесь есть обширное поле для совместной работы всех заинтересованных", - считает Татьяна Палиева.

Еще один важный момент - выпускники педагогических классов чаще всего выбирают минские вузы. "Региональным университетам нужно больше развиваться в этом направлении. Если районы заинтересованы в высококвалифицированных педагогических кадрах, в том, чтобы дети возвращались в эти районы, может быть, стоит усилить взаимодействие, создать некую программу, которая будет работать более результативно на педклассы и региональные университеты", - сказала Татьяна Палиева.

Дискуссионная площадка объединила сегодня в Мозыре представителей власти, депутатов, а также работников отрасли образования Мозырского, Наровлянского, Лельчицкого, Житковичского, Петриковского, Калинковичского районов - всего около 100 участников.

Марафон диалоговых площадок в Гомельской области, который начался в Мозыре, продолжится обсуждением других важных тем. Озвученные идеи, аспекты будут аккумулированы и предложены для обсуждения на Всебелорусском народном собрании в качестве возможных изменений в Конституцию, кодексы, другие законодательные акты.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Мозырь
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Руслан Страхар. Фото Мариам Табагари, Могилевские ведомости - БЕЛТА Страхар: диалоговая площадка поможет определить путь развития экономики в новой пятилетке
Фото из архива Софинансирование подготовки кадров и обязательное дошкольное образование стали темами дискуссии в Мозыре
Фото Миноблисполкома Левкович: для построения будущего страны нужно уметь слышать молодежь и быть вместе с ней
Мойка снаружи троллейбуса. ФОТОФАКТ: Дезинфекция общественного транспорта в Минске
Фото из архива "Брестоблимущество" продало на торгах в "черную пятницу" около трети выставленных объектов
Фото из архива Диалоговые площадки позволяют выкристаллизовывать предложения по развитию страны, регионов - депутат
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа
Лукашенко: к работе над поправками в Конституцию нужно привлечь все созидательные силы общества
Первый этап создания общего рынка газа в ЕАЭС должен быть завершен в 2020 году - Головченко
"В душе были румба и ламбада!" Девушка сделала покупку в "Е-доставке" и выиграла квартиру в центре Минска!
Топ-новости
Лукашенко о второй волне коронавируса: общество должно осознавать свою ответственность
"Деструктивность этого движения налицо" - Лукашенко рассказал о новой тактике уличных протестов
Отношения Беларуси и России динамично развиваются - Головченко
Председателем Государственного комитета судебных экспертиз назначен Алексей Волков
ФПБ держит на постоянном контроле рост цен на товары и услуги - Орда
Учение миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство" начнется 12 октября в Витебской области
Внутренняя стабильность и спокойствие являются гарантией сохранения независимости Беларуси - Рачков
Страхар: диалоговая площадка поможет определить путь развития экономики в новой пятилетке
Более 80 новых резидентов зарегистрировали в ПВТ
ФОТОФАКТ: Дезинфекция общественного транспорта в Минске
Туман и до +19°С ожидается в Беларуси 10 октября
Белорусская школьница выиграла международный конкурс сочинений эпистолярного жанра
Бондарь: главная миссия культуры - сохранение и приумножение традиций белорусского народа
В Минске установлены нормы потребления коммунальных услуг для предоставления льгот
МАРТ установил коэффициенты к тарифам на производимую из газа на блок-станциях электроэнергию
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.