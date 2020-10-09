Подготовку будущих педагогов нужно начинать со школьной скамьи - ректор

9 октября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Подготовку будущих педагогов нужно начинать со школьной скамьи. Таким мнением поделился с журналистами ректор Мозырского государственного педагогического университета имени И.П.Шамякина Валерий Навныко сегодня на дискуссионной панели "Совершенствование работы отрасли образования", которая прошла в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Ректор констатировал: опыт работы педагогического университета говорит, что есть аспекты для улучшения, развития системы образования, улучшения взаимодействия со школами, учреждениями средне-специального, профессионально-технического образования. "Мы считаем важным придать новый импульс в расширении работы с педагогическими классами. Педагог - это инженер души, инженер нашего будущего. И стоит обсудить вопрос о том, что будущих педагогов нужно готовить не только в стенах университета. Эта работа должна начинаться в школе", - убежден Валерий Навныко.

Он отметил правильность решения по созданию педагогических классов. "Школьников отбирают, их целенаправленно готовят, вводят в профессию уже в школе. И когда они поступают в университет на педагогические специальности, они знают, на что идут", - подчеркнул ректор. По его мнению, есть необходимость увеличить количество таких классов, возможно, изменить критерии отбора, порядок и правила приема в вузы. "Ведь именно педагоги работают с главным богатством страны - нашей молодежью", - добавил Валерий Навныко.

Проректор по научной работе Мозырского педуниверситета Татьяна Палиева напомнила, что педагогические классы, педагогические группы появились в системе образования в 2015 году. Сегодня 178 учащихся области получают образование в таких классах. "Мы очень заинтересованы в мотивированных специалистах, чтобы приходили студенты, которые выбрали душой педагогическую профессию", - сказала проректор. В то же время, обратила внимание она, лишь треть выпускников педклассов поступают затем на педспециальности. "И здесь есть обширное поле для совместной работы всех заинтересованных", - считает Татьяна Палиева.

Еще один важный момент - выпускники педагогических классов чаще всего выбирают минские вузы. "Региональным университетам нужно больше развиваться в этом направлении. Если районы заинтересованы в высококвалифицированных педагогических кадрах, в том, чтобы дети возвращались в эти районы, может быть, стоит усилить взаимодействие, создать некую программу, которая будет работать более результативно на педклассы и региональные университеты", - сказала Татьяна Палиева.

Дискуссионная площадка объединила сегодня в Мозыре представителей власти, депутатов, а также работников отрасли образования Мозырского, Наровлянского, Лельчицкого, Житковичского, Петриковского, Калинковичского районов - всего около 100 участников.

Марафон диалоговых площадок в Гомельской области, который начался в Мозыре, продолжится обсуждением других важных тем. Озвученные идеи, аспекты будут аккумулированы и предложены для обсуждения на Всебелорусском народном собрании в качестве возможных изменений в Конституцию, кодексы, другие законодательные акты.-0-