Подготовлены поликлиники Минска, где установят КТ для диагностики пневмоний

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовлены поликлиники Минска, где установят компьютерные томографы для диагностики пневмоний. Об этом сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова рассказала, что как уполномоченный Президента по Минску три раза на неделе принимает участие в совещаниях с руководителями больниц. На них обсуждаются актуальные проблемы и возможные пути их решения.

"Было предложение установить аппараты КТ в каждом районе Минска, их у нас девять. Не в больницы, потому что там предостаточно компьютерных томографов, а именно в поликлиническое звено. Когда мы Александру Григорьевичу доложили об этом, он сразу поддержал решение. И вот сейчас подготовлены поликлиники, в которых будут установлены компьютерные томографы с целью обеспечения жителей района оказанием этого вида услуг, - сказала Наталья Кочанова. - Даже во время такой непростой ситуации очень быстро принимаются решения, которые будут работать на перспективу и на будущее".

Как сообщалось, Александр Лукашенко 25 апреля рассказал о планах оснастить минские поликлиники компьютерными томографами, которые применяются для диагностики пневмонии. Соответствующий вопрос глава государства обсудил по телефону с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. "Не надо эти тесты. Мы их делаем. Ты не спеши. А лучше десять КТ. Компьютерные. Не ЯМР (ЯМР-томографы. - Прим. БЕЛТА), а КТ. Для того чтобы диагностировать пневмонию. Это нам нужнее. Все остальное не надо. Лучше десять КТ и все. Миша, больше ничего не надо. Приедешь, поговорим потом", - сказал по телефону Президент.

Закончив разговор, он пояснил сопровождавшим его, что хочет в каждый район Минска в поликлинику поставить еще подобное оборудование. "И тогда мы закроем вот это низшее звено. В больницах у нас хватает", - отметил Александр Лукашенко.-0-