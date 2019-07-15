Подъездную дорогу к мультимодальному комплексу в Болбасово введут в декабре

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подъездную автомобильную дорогу республиканского значения от автодороги Р15 Кричев-Орша-Лепель до Р76 Орша-Шклов-Могилев, которая свяжет республиканские автомобильные дороги со строящимся в поселке Болбасово (Витебская область) крупным мультимодальным промышленно-логистическим центром, планируют ввести в декабре 2019 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Дорога строится по параметрам II категории с цементобетонным покрытием и нагрузкой на одиночную ось 11,5 т. Ее протяженность составит чуть более 12,1 км.

Нормативный срок строительства объекта - 26 месяцев. По состоянию на 1 июля строительная готовность составляет 66%. Уже выполнены земляные работы по устройству насыпей и разработке выемок, монтажу труб, ведутся планировочные и укрепительные работы. На мостах и путепроводе через железную дорогу закончено сооружение опор и монтаж балок. Обустраивается мостовое полотно и укрепляются конусы.

Всего на объекте будет построено три моста: через реку Адров длиной 99,85 м, через реку Холостовка длиной 40,2 м, через реку Ключникова длиной 36,8 м. Длина путепровода через железную дорогу составит 81,95 м.

Для защиты от транспортного шума в деревнях Ломачино и Нижняя Веровойша установят шумозащитные экраны общей протяженностью 132 м.-0-