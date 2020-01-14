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14 января 2020, 14:37

Подлинный экземпляр Брестской Библии впервые презентовали в Музее истории города

Оригинал Брестской Библии 1563 года
Оригинал Брестской Библии 1563 года

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Музее истории города Бреста широкой общественности сегодня впервые представили подлинный экземпляр Брестской Библии, который был передан в дар Президентом Беларуси во время торжеств в честь 1000-летия города в сентябре прошлого года, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук
Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук

На торжественное мероприятие "Брестская Библия. Возвращение спустя века…" пригласили представителей органов власти, дипломатических миссий, творческой и научной интеллигенции. Уникальный книжный памятник поместили в специальную витрину с активным микроклиматом - специально для презентации и дальнейшего экспонирования реликвии городские власти нашли возможность закупить самое современное оборудование.

Библия была издана 4 сентября 1563 года в Брестской типографии по приказу и на деньги берестейского старосты, канцлера Великого княжества Литовского князя Николая Радзивилла Черного. Уникальность подаренного экземпляра в том, что в нем сохранились два гравированных титульных листа для Ветхого и Нового Заветов, а это крайне редкое явление. Над переводом книги с оригинальных языков трудился целый ряд переводчиков. В их составе были известные в то время ученые. Издание снабжено предметным указателем, что было впервые в белорусском книгопечатании.

Заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша
Заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша

Выступает кандидат исторических наук Андрей Бодак
Выступает кандидат исторических наук Андрей Бодак

Событием года назвал приобретение Брестской Библии один из ее самых известных исследователей, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша. "Мы возвращаем свою память. Эта книга - не просто полторы тысячи страниц с буквами, не просто текст святого писания. Для нас это символ - величия Берестья и наших предков, богатой книжной и художественной культуры, веротерпимости, высокого уровня развития Беларуси. Это символ меценатства, поддержки важных культурных инициатив на протяжении многих столетий, как мы видим и сегодня", - подчеркнул замдиректора Национальной библиотеки.

Учащийся лицея №1 города Бреста Антон Кулевич
Учащийся лицея №1 города Бреста Антон Кулевич

Во время презентации
Во время презентации

Во время презентации
Во время презентации

Экземпляр, подаренный Бресту, - один из лучших сохранившихся до наших дней. По подсчетам ученых, в мире насчитывается примерно 120 экземпляров книги. В большинстве своем это неполные копии, фрагменты и даже отдельные страницы издания. Полных экземпляров почти не осталось. Один из таких хранится в Литве, другой - в Кембридже.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук помещает Брестской Библии в специальную витрину
Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук помещает Брестской Библии в специальную витрину

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук рассказал, что идея возвращения Радзивилловской Библии витала несколько последних десятилетий. Во время подготовки к тысячелетию города появился шанс воплотить мечту в реальность. Была проделана огромная кропотливая работа: велись переговоры с коллекционерами, шел поиск источников финансирования. "Вопрос максимальной аутентичности Библии был основополагающим. Мы получили из рук главы государства подарок, ценность которого, вероятно, еще до конца не осознаем. Я отношусь к Библии как к уникальному артефакту, которых так не хватает в нашем городе. Мы и дальше будем продолжать работу по развитию Музея истории Бреста, пополнять его новыми уникальными объектами", - сказал мэр.

В этом году подлинник Брестской Библии будет экспонироваться только три месяца - так предписано инструкцией комплектования и хранения музейных предметов и коллекций. Чтобы сделать книгу более доступной, ее текст недавно был переведен в электронный формат. Также в прошлом году вышло факсимильное издание фолианта. А совсем скоро свет увидит большая научная монография о Брестской Библии, подготовленная Национальной библиотекой Беларуси.-0-

Музей истории города Бреста
Музей истории города Бреста

Фото Вадима Якубёнка

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