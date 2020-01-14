Подлинный экземпляр Брестской Библии впервые презентовали в Музее истории города

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Музее истории города Бреста широкой общественности сегодня впервые представили подлинный экземпляр Брестской Библии, который был передан в дар Президентом Беларуси во время торжеств в честь 1000-летия города в сентябре прошлого года, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук

На торжественное мероприятие "Брестская Библия. Возвращение спустя века…" пригласили представителей органов власти, дипломатических миссий, творческой и научной интеллигенции. Уникальный книжный памятник поместили в специальную витрину с активным микроклиматом - специально для презентации и дальнейшего экспонирования реликвии городские власти нашли возможность закупить самое современное оборудование.

Библия была издана 4 сентября 1563 года в Брестской типографии по приказу и на деньги берестейского старосты, канцлера Великого княжества Литовского князя Николая Радзивилла Черного. Уникальность подаренного экземпляра в том, что в нем сохранились два гравированных титульных листа для Ветхого и Нового Заветов, а это крайне редкое явление. Над переводом книги с оригинальных языков трудился целый ряд переводчиков. В их составе были известные в то время ученые. Издание снабжено предметным указателем, что было впервые в белорусском книгопечатании.

Заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша

Выступает кандидат исторических наук Андрей Бодак

Событием года назвал приобретение Брестской Библии один из ее самых известных исследователей, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша. "Мы возвращаем свою память. Эта книга - не просто полторы тысячи страниц с буквами, не просто текст святого писания. Для нас это символ - величия Берестья и наших предков, богатой книжной и художественной культуры, веротерпимости, высокого уровня развития Беларуси. Это символ меценатства, поддержки важных культурных инициатив на протяжении многих столетий, как мы видим и сегодня", - подчеркнул замдиректора Национальной библиотеки.

Учащийся лицея №1 города Бреста Антон Кулевич

Во время презентации

Во время презентации

Экземпляр, подаренный Бресту, - один из лучших сохранившихся до наших дней. По подсчетам ученых, в мире насчитывается примерно 120 экземпляров книги. В большинстве своем это неполные копии, фрагменты и даже отдельные страницы издания. Полных экземпляров почти не осталось. Один из таких хранится в Литве, другой - в Кембридже.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук помещает Брестской Библии в специальную витрину

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук рассказал, что идея возвращения Радзивилловской Библии витала несколько последних десятилетий. Во время подготовки к тысячелетию города появился шанс воплотить мечту в реальность. Была проделана огромная кропотливая работа: велись переговоры с коллекционерами, шел поиск источников финансирования. "Вопрос максимальной аутентичности Библии был основополагающим. Мы получили из рук главы государства подарок, ценность которого, вероятно, еще до конца не осознаем. Я отношусь к Библии как к уникальному артефакту, которых так не хватает в нашем городе. Мы и дальше будем продолжать работу по развитию Музея истории Бреста, пополнять его новыми уникальными объектами", - сказал мэр.

В этом году подлинник Брестской Библии будет экспонироваться только три месяца - так предписано инструкцией комплектования и хранения музейных предметов и коллекций. Чтобы сделать книгу более доступной, ее текст недавно был переведен в электронный формат. Также в прошлом году вышло факсимильное издание фолианта. А совсем скоро свет увидит большая научная монография о Брестской Библии, подготовленная Национальной библиотекой Беларуси.-0-

Музей истории города Бреста

Фото Вадима Якубёнка