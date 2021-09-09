Подразделения МЧС Минской области пополнились 25 автоцистернами нового образца

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения по чрезвычайным ситуациям Минской области пополнились 25 единицами современной пожарной аварийно-спасательной техники и 3 легковыми автомобилями, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Мероприятие по передаче пожарной аварийно-спасательной техники в подразделения по чрезвычайным ситуациям Минской области прошло в мемориальном комплексе "Курган Славы". В нем приняли участие государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр по ЧС Вадим Синявский и председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

"Переполняет чувство гордости и ответственности за то мероприятие, которое сегодня проводит Миноблисполком в преддверии Дня народного единства. И это абсолютно не случайно, потому что люди, которые произвели эту технику, люди, которые заработали эти средства для наших подразделений МЧС, сегодня стоят рядом с автоцистернами и автомобилями и уже завтра заступят на боевое дежурство, будут выполнять задачи по спасению людей вместе с личным составом. Это и есть народное единство. Это и есть та соль жизни, к которой мы должны стремиться - вокруг единого, процветающего, родного государства Республики Беларусь", - сказал Вадим Синявский.

Министр также подчеркнул, что белорусские ребята - лучшие в мире в пожарно-спасательном спорте. "Они завоевали золотые медали в общекомандных соревнованиях в Караганде и среди женщин, и среди мужчин. Продемонстрировали истинный патриотизм и любовь к своему Отечеству не только на спортивных площадках, но и в уважении к национальным символам: гимну, флагу и гербу", - отметил он.

Вся спецтехника, которую вручили сегодня подразделениям по чрезвычайным ситуациям, приобретена за средства Миноблисполкома. Это 3 легковых автомобиля Geely Atlas и 25 автоцистерн нового образца, произведенных на шасси автомобилей МАЗ белорусским предприятием "Пожснаб". Решение о таком значительном пополнение было принято региональным органом власти исходя из потребностей активно развивающегося, густонаселенного региона, чтобы гарантировать оперативное и эффективное реагирование на поступающие в службу спасения экстренные вызовы.

Также спасателям Минской области сегодня вручили награды и специальные звания.-0-

Фото Егора Павлющика