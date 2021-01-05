Подразделения регистрации ГАИ Минска работают в штатном режиме - ГУВД

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения регистрации ГАИ работают в штатном режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с поступающими вопросами от автомобилистов и представителей СМИ сообщаем, что подразделения регистрации ГАИ работают в штатном режиме. Сверка происходит согласно установленному графику с учетом темного времени суток. Ажиотаж связан с большим количеством выходных дней", - рассказали в ГУВД.

В ведомстве добавили, что 8 и 9 января подразделения регистрации ГАИ также будут работать по обычному графику.-0-