Подростки из Могилева разработают спецпроекты для сверстников

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подростки из Могилева с 4 по 6 февраля пройдут тренинг по разработке инициатив для своего города, которые будут направлены на профилактику и противодействие насилию в отношении детей в школьной среде, сообщили БЕЛТА в представительстве Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

Чтобы проекты получились эффективными и возможными для реализации, тренеры будут работать с подростками по методологии социального проектирования АПШИФТ (международная программа социальных инноваций для подростков и молодежи, которая позволяет молодым людям, включая ребят из уязвимых групп населения, выявлять и разрабатывать решения актуальных проблем для их сообществ). Благодаря этому ребята приобретают и развивают навыки, необходимые для здоровья и развития: коммуникацию, сотрудничество, критическое мышление и др.

В январе подростки из Барановичей прошли аналогичный тренинг. Благодаря ему появились такие идеи городских проектов, как граффити на тему противодействия насилию в отношении детей, YouTube-канал по предотвращению буллинга, комната, свободная от насилия, а также информационно-обучающий квест. Пока молодые могилевчане еще только обучаются социальному проектированию АПШИФТ, их сверстники из Барановичей уже приступают к реализации своих проектов.

Во время тренинга ребята из Могилева встретятся с послом доброй воли ЮНИСЕФ Владимиром Пугачем - лидером рок-группы J:Морс. А в последний день мероприятия они презентуют свои идеи. Лучший проект получит финансирование на реализацию.

Тренинг пройдет в рамках совместной инициативы агентств системы ООН по противодействию насилию в отношении детей и молодых женщин, реализуемой ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА при финансовой поддержке правительства Великобритании.-0-