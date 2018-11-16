Подростковая преступность в Гомеле снизилась в январе-октябре наполовину

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По итогам 10 месяцев этого года в Гомеле отмечается снижение уровня подростковой преступности на 50% по сравнению с январем-октябрем 2017-го. Об этом сообщила сегодня на заседании Гомельского горисполкома заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних горисполкома Виктория Лапшина, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам 10 месяцев этого года окончено предварительное расследование 36 преступлений, совершенных подростками, за аналогичный период 2017 года их было 72", - сказала Виктория Лапшина. Снижение наблюдается практически по всем видам преступлений: кражам, угонам автотранспорта, мошенничеству, хулиганству. Незначительный рост зафиксирован только по грабежам и разбоям.

Уменьшилось и количество преступлений, совершенных подростками, в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и аналогов: с семи в январе-октябре 2017 года до двух за аналогичный период 2018-го, в то время как еще три-четыре года назад счет подобных правонарушений велся десятками.

Стабилизировать криминогенную обстановку в подростковой среде, по мнению Виктории Лапшиной, позволил комплекс принятых мер, межведомственное взаимодействие, целенаправленная отработка проблемных позиций, повышений правовой грамотности подростков.

По итогам 10 месяцев удельный вес подростковой преступности в общей составил 1,5% (за 10 месяцев 2017-го - 2,6%) при республиканском показателе 2,6%. Коэффициент подростковой преступности на 10 тыс. несовершеннолетних сложился на уровне 17,8 - это лучший показатель среди областных центров.

Уменьшилось на 32,7% и количество несовершеннолетних участников преступлений. "В то же время если ранее большинство преступлений совершали учащиеся колледжей и лицеев, то сейчас выросло число школьников, которые приняли участие в преступлениях", - констатировала Виктория Лапшина. Она подчеркнула, что профилактическая работа будет усилена, как и работа с семьями. "Анализ преступлений, совершенных в вечернее или ночное время, показал, что большинство родителей не только не знали, где находились в тот момент их дети, но и спокойно относились к тому, когда и в каком виде ребенок приходит домой", - пояснила заместитель председателя КДН. Еще одним важным направлением деятельности всех заинтересованных и ответственных служб она назвала профилактику потребления подростками алкогольных напитков.-0-