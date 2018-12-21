Подростковая преступность в Гомельской области снизилась в январе-сентябре более чем на 20%

21 декабря, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области количество преступлений с участием несовершеннолетних в январе-сентябре уменьшилось более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев сегодня на выездном заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

При этом к ответственности привлечены более 900 взрослых, вовлекавших несовершеннолетних в противообщественное поведение, а также более 230 работников торговли, допустивших реализацию алкогольной продукции подросткам.

Говоря об обстановке в целом по области, начальник УВД отметил, что за 9 месяцев сокращено общее число зарегистрированных преступлений более чем на 7%. Количество противоправных деяний в общественных местах уменьшилось с 1 тыс. 949 до 1 тыс. 768. Для контроля за правопорядком на улицах, площадях, скверах в регионе установлены более 330 видеокамер с выводом в оперативно-дежурные службы милиции. Кроме того, системами видеонаблюдения оборудованы более 3 тыс. различных объектов.

В то же время, обратил внимание Александр Васильев, еще велико количество преступлений в семейно-бытовой сфере. Как правило, они связаны с выяснением отношений между родственниками в неблагополучных семьях и совершены в состоянии алкогольного опьянения.

В области продолжается практика проведения мероприятий по предотвращению незаконного оборота спиртосодержащей продукции, в том числе произведенной в домашних условиях. Так, из незаконного оборота выведено почти 40 тыс. л самогона, браги, фальсифицированных спиртных напитков, изъяты 68 самогонных аппаратов.

К административной ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства привлекли почти 1,4 тыс. человек. В ЛТП направлен 821 человек.

В результате принятых мер на территории области уменьшилось количество смертей из-за отравлений суррогатами алкоголя - с 10 в январе-сентябре 2017-го до 7 в этом году, отметил начальник УВД.

Снизилось в регионе за отчетный период и число зарегистрированных ДТП с 313 до 286, в которых погибли 47 человек (55 в прошлом году), травмы получил 301 (меньше на 42 по сравнению с 9 месяцами 2017-го).-0-