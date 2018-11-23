23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декоративной подсветкой в Минске до конца года оборудуют еще 40 зданий, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы директор УП "Мингорсвет" Славомир Гриневич, передает корреспондент БЕЛТА.
Архитектурная подсветка включается в вечерние часы одновременно с уличным освещением, график работы зависит от продолжительности светового дня (в настоящее время с 17.00 до 23.00). "С учетом современных технологий дополнительные энергозатраты незначительны, вместе с тем объезды показывают, что не все заинтересованы в такой работе", - отметил Славомир Гриневич.
Всего на балансе предприятия находится 685 объектов с архитектурным освещением - здания, путепроводы, памятники, въездные знаки. В частности, оснащены подсветкой 217 ведомственных зданий. Также "Мингорсвет" может обслуживать дома товариществ собственников.-0-
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