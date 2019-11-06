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06 ноября 2019, 12:10

Подтопление участка и газификация домов - Исаченко провел прием граждан в Клецке

Анатолий Исаченко. Фото из архива
Анатолий Исаченко. Фото из архива

6 ноября, Клецк /Корр. БЕЛТА/. Подтопление участка, газификация домов, отопление квартиры - с такими вопросами обратились жители Клецкого района к председателю Миноблисполкома Анатолию Исаченко во время личного приема, который прошел сегодня в Клецке, передает корреспондент БЕЛТА.

Жителя агрогородка Синявка беспокоили сразу два вопроса. Во-первых, мужчина пожаловался на регулярные подтопления земельного участка, на котором размещен его дом. По его словам, работники мебельной фабрики, расположенной по соседству, засыпали часть водоотводящего канала, поэтому на участке часто, особенно в паводки, собирается вода. Во-вторых, он попросил проконтролировать отопление соседней квартиры. В жилом доме две квартиры, на первом этаже сейчас никто не живет: супруги умерли, дочь переехала. Из-за того, что квартира №1 слабо протапливается, квартира заявителя (№2) плохо прогревается, считает он.

Как пояснил директор Клецкого ЖКХ Александр Новицкий, жилец квартиры обязан отапливать занимаемое помещение, и соседка это делает. "За прошедший отопительный сезон соседка из квартиры №1 потребила более 1,1 тыс. куб.м газа, заявитель - более 2,5 тыс. куб.м. Она свое помещение отапливает, но температура отопления не регулируется нормативами", - отметил он.

Анатолий Исаченко сказал взять на контроль отопление квартиры №1, чтобы соседка не прекратила отопление вовсе, а каналы водоотведения поручил привести в порядок.

Мужчина из агрогородка Логвиновичи обратился насчет газификации или электроснабжения домов в агрогородке для отопления и горячего водоснабжения участков. По его словам, жители 65 домовладений и 22 дач согласны на подключение.

Губернатор поручил местным специалистам выехать на место, подсчитать, в какую цену жителям обойдется установка газового или электрического котла, сколько составят сопутствующие траты, потом провести собрание желающих и объяснить им, что можно сделать и сколько это будет стоить. По итогам бесед с жителями будет принято решение.

Жительница Клецка пожаловалась на соседку. Она считает, что соседский сарай со свиньями находится слишком близко к ее участку и дому.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома Сергей Шейко рассказал, что соседская хозпостройка действительно расположена на расстоянии менее метра до границы участка заявительницы. Однако здание размещено в районе сложившейся усадебной застройки и зарегистрировано по закону. "Учитывая, что расстояние составляет менее метра, собственник хозпостройки должен сделать водоотвод. Он был, но на момент посещения пришел в негодность - отвалился от старости. Соседке выдали предписание и постановили в срок до 29 ноября обеспечить водоотведение с территории участка заявительницы. Во время первого выезда на место в сарае свиней не было, по данным на 5 ноября там находятся 4 поросенка. По нормам санитарная зона при наличии до 4 свиней составляет 15 м к жилому дому, свыше 4 - 25 м. Фактическое расстояние от дома заявительницы до соседской хозпостройки составляет 25 м", - пояснил он.

Поднимались вопросы поисков украденной эстакады, изменения правил охоты.

Всего к председателю Миноблисполкома записались 4 человека. "Раз всего четыре заявителя, значит, местные органы власти находят взаимопонимание и решают вопросы. С другой стороны, остались преимущественно проблемы личного характера, люди приходят из-за амбиций. Такие мелкие вопросы должны были рассматриваться на уровне сельисполкома", - считает Анатолий Исаченко.

В целом, добавил он, местная власть в регионе делает все возможное, чтобы снять проблемы людей. "Человек обращается, когда вопрос не решается или его не устраивает, как он решен, даже если это было сделано в правовом поле. Для этого и организуются приемы, чтобы мы выезжали, смотрели, вмешивались в ситуации, делали для себя выводы. Может, на местах кто-то недорабатывает, и тогда надо принимать соответствующие решения, в том числе кадровые. Может, это системный вопрос, который требует внимания на областном уровне или на уровне республики. Конечно, мы делаем срез проблем, и на решение системных вопросов стараемся закладывать деньги в бюджет", - заключил губернатор.-0-

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