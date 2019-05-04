Подвиг солдат Победы является источником веры для современных поколений - Ковалевич

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Подвиг солдат Победы является для современных поколений источником веры в собственные силы. Об этом заявил сегодня председатель Гомельского городского Совета депутатов Николай Ковалевич на торжественном митинге, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Ковалевич выразил слова признательности ветеранам за бесценный урок патриотизма, героизма, отваги и чести, за их мудрость и мужество. "Ваш пример будет всегда для нас источником веры в собственные силы", - сказал он.

Председатель горсовета также отметил, что цена Великой Победы исчисляется тысячами километров фронтовых дорог, жизнями миллионов советских солдат и офицеров, слезами матерей и жен, которые до последнего ждали их возвращения с фронта, потом женщин и подростков, которые, не щадя себя, трудились у заводских станков и на колхозных полях. Николай Ковалевич выразил уверенность, что победа советского народа в той войне навсегда останется для наследников освободителей источником гордости и опорой в будущем.

С этой мыслью согласен и ветеран войны Наум Каплан, который скоро отметит свое 93-летие. В беседе с корреспондентом БЕЛТА он признался, что День Победы у него ассоциируется со свободой и независимостью страны, где родился.

На Аллее Героев, где состоялся торжественный митинг, увековечены имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, судьба которых была связана с Гомелем. Сегодня почтить память тех, кто сражался за свободу родной земли, пришли ветераны Великой Отечественной войны и труда, бывшие партизаны и подпольщики, труженики тыла, почетные граждане, руководство области и города, военнослужащие, представители трудовых коллективов, общественных организаций и объединений, молодежь.

От имени молодого поколения десятиклассница гимназии №51 Гомеля Полина Салмина поблагодарила освободителей за мирное небо. "Мы чтим традиции добра и мудрости, заложенные вами", - обратилась она к ветеранам.

К мемориалу участники митинга возложили цветы и венки, почтили минутой молчания память павших героев. Продолжением мероприятия стали торжественное собрание и праздничный концерт в общественно-культурном центре.-0-