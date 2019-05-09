Подвиг ветеранов является примером патриотизма для молодежи - Шерстнев

9 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Подвиг ветеранов является ярким примером истинного патриотизма для подрастающего поколения. Такое мнение высказал сегодня на праздничном митинге, посвященном Дню Победы, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.
В годы Великой Отечественной войны более 120 тыс. жителей Витебской области воевали на различных фронтах, свыше 100 тыс. - в 60 партизанских бригадах и соединениях, в группах самообороны и ополчения, партийно-комсомольском подполье. "Никогда не померкнет память о людях, которые ценой жизни приближали победный май, и чьи сердца остановились уже в мирное время. Свершения и житейская мудрость ветеранов - цементирующая духовная и нравственная опора для нас, пример истинного патриотизма для подрастающего поколения", - сказал Николай Шерстнев.
Он призвал всех хранить память об ушедших героях и беречь тех, кто еще находится рядом. "К сожалению, с каждым годом все меньше остается живых свидетелей тех страшных дней. В области проживают 847 ветеранов Великой Отечественной войны", - добавил Николай Шерстнев. Он адресовал им слова огромной благодарности и низкий поклон за Победу. "В этот праздничный день желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и добра", - подчеркнул губернатор.
В Витебске митинг традиционно прошел с участием ветеранов, руководства области и города, местных жителей, молодежи, представителей предприятий и общественных организаций, гостей на площади Победы у монумента в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. Праздник продолжился большой концертной программой. Народные гуляния развернулись также на всех концертных площадках города. Завершится праздник в 23.00 салютом.-0-
Фото Олега Климовича
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