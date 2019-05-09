Подвиг ветеранов является примером патриотизма для молодежи - Шерстнев

9 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Подвиг ветеранов является ярким примером истинного патриотизма для подрастающего поколения. Такое мнение высказал сегодня на праздничном митинге, посвященном Дню Победы, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Шерстнев во время выступления

В годы Великой Отечественной войны более 120 тыс. жителей Витебской области воевали на различных фронтах, свыше 100 тыс. - в 60 партизанских бригадах и соединениях, в группах самообороны и ополчения, партийно-комсомольском подполье. "Никогда не померкнет память о людях, которые ценой жизни приближали победный май, и чьи сердца остановились уже в мирное время. Свершения и житейская мудрость ветеранов - цементирующая духовная и нравственная опора для нас, пример истинного патриотизма для подрастающего поколения", - сказал Николай Шерстнев.

Он призвал всех хранить память об ушедших героях и беречь тех, кто еще находится рядом. "К сожалению, с каждым годом все меньше остается живых свидетелей тех страшных дней. В области проживают 847 ветеранов Великой Отечественной войны", - добавил Николай Шерстнев. Он адресовал им слова огромной благодарности и низкий поклон за Победу. "В этот праздничный день желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и добра", - подчеркнул губернатор.

Ветеран Александр Петрушин

Ветеран Петр Барковец с семьей

В Витебске митинг традиционно прошел с участием ветеранов, руководства области и города, местных жителей, молодежи, представителей предприятий и общественных организаций, гостей на площади Победы у монумента в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. Праздник продолжился большой концертной программой. Народные гуляния развернулись также на всех концертных площадках города. Завершится праздник в 23.00 салютом.-0-

Фото Олега Климовича