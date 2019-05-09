Подвиг ветеранов предопределил мирную жизнь для многих поколений белорусов - Кириченко

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Подвиг ветеранов Великой Отечественной войны предопределил мирную жизнь для многих поколений белорусов, дав возможность созидать, развиваться и идти вперед. Такое мнение высказал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на торжественном митинге на площади Труда в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Кириченко подчеркнул, что День Победы - не только праздничная дата в календаре. "Это напоминание о беспрецедентном героическом подвиге, о том, ради чего отдавали жизни наши отцы и деды, ради чего замерзали в землянках, поднимали смертельные атаки, в три смены стояли у станков. Сегодня мы вспоминаем всех, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны. Мы безмерно благодарны ветеранам за свободу родной земли", - сказал он. Сегодня дети, внуки и правнуки солдат Победы уверенно продолжают их дело, трудятся ради настоящего и будущего своей страны. Председатель горисполкома искренне пожелал всем поколениям гомельчан крепкого здоровья, бодрости духа и мирного неба.

Председатель Гомельского областного Совета ветеранов Владимир Чарнаштан в свою очередь отметил, что День Победы навсегда останется объединяющим все поколения праздником, олицетворяющем бессмертный подвиг народа.

Сегодня ветеранов, представителей трудовых коллективов, спортсменов и творческую молодежь объединило шествие "Беларусь помнит" по центральной улице Гомеля. В параде приняли участие 25 тыс. человек. С тротуаров участников колонны приветствовали горожане - взрослые и дети. Затем участники митинга возложили венки и цветы к братской могиле советских воинов и подпольщиков на площади Труда.

Выполнил свой мирный долг и ветеран Николай Касперович. Дня него День Победы - особая дата, практически второй день рождения. 28 апреля под Берлином, незадолго до капитуляции Германии, он был тяжело ранен. Это было третье ранение за годы войны, тем не менее 9 Мая встречал живым, в госпитале. 16-летним парнем ушел на фронт в 1943 году из Ашхабада, где учился в железнодорожном техникуме. Его мать погибла в 1941 году, отец - в 1943-м. Мальчишка прибавил год к своему возрасту, чтобы пополнить ряды Красной армии и отомстить врагу. Сегодня его грудь в орденах и медалях. Рад, что может сам прийти на митинг, почтить память боевых товарищей. "Мы, славяне, - одной крови. Никому не сдадимся!" - фактически раскрыл победную формулу советских людей Николай Касперович.

В этот день практически весь центр Гомеля стал масштабной праздничной площадкой. Тематические выставки и интерактивные зоны разместились вдоль Киевского спуска, у скульптурной композиции "Лодочник", на набережной реки Сож и летней эстраде дворцово-паркового ансамбля. У кинотеатра имени Калинина угощают солдатской кашей, приглашают на показ тематического фильма.

После полудня в микрорайоне Любенском горожанам предложат разгадать "Стратегию Победы" во время спортивно-патриотической игры, сделать фото у макетов военной техники и реконструкции военных действий.

У Ледового дворца гомельчане смогут стать участниками караоке-батла, спортивно-развлекательных мероприятий и конкурсов. Творческие коллективы района представят программу "Победный май", с праздником поздравят и артисты Гомельской областной филармонии.

В Железнодорожном районе гулянья проходят на площади Победы, а также на проспекте Космонавтов,70, где разместилось сразу несколько тематических экспозиций, выставка районного отдела Департамента охраны МВД и др. На площади микрорайона Костюковка в 14.00 начнется историко-художественная реконструкция боя "Взятие Рейхстага", вечером готовится файер-шоу, а также показ фильма "Они сражались за Родину…" под открытым небом.

В зоне отдыха "Пруды" Новобелицкого района в 16.00 развернется музыкально-театрализованная реконструкция "Поезд Победы". "Страницы героической войны" предложат полистать учреждения образования на одноименной выставке. Почувствовать атмосферу военных лет помогут также театрализованные площадки "Партизанская поляна", "Военный госпиталь" и другие.

Во всех районах пройдут концерты, тематические выставки, будут организованы интерактивные зоны для детей и взрослых, выездная торговля. Красивой точкой праздничного марафона станет "Салют Победы", который раскрасит многоцветием ночное небо в разных точках областного центра в 23.00.-0-

Фото Сергея Холодилина