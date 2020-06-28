Подвоз питьевой воды будет организован в районы Минска в течение еще нескольких дней

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подвоз питьевой воды в районы Минска будет организован в течение еще нескольких дней. Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведены все необходимые мероприятия. И можно с уверенностью сказать, что вода в Минске соответствует всем потребительским качествам. Поэтому сегодня жители города могут использовать воду для своих нужд, в том числе для питья. Принято решение, что мы еще несколько дней будем изучать ситуацию, и автомобили будут развозить воду на случай, если кто-то из жителей захочет ей воспользоваться", - сказал Владимир Кухарев.

Кроме того, на постоянном контроле находится ситуация с наличием воды в торговых объектах столицы. "Никакого ажиотажа нет", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Что касается причин происшествия, то достоверная информация будет известна в ближайшее время. "Сегодня работает правительственная комиссия, созданная по поручению Президента. Она детально разбирает все причины, которые привели к перебоям с питьевым водоснабжением. Привлечены специалисты различных министерств и ведомств, Академии наук, БНТУ. В самое ближайшее время результаты комиссии будут доложены Президенту. Примем все меры по выявлению причин и недопущению в дальнейшем таких ситуаций", - заключил он.-0-