24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подвоз питьевой воды организован в 25 точках Московского и Фрунзенского районов Минска. Об этом Мингорисполком информирует в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Техника, в том числе привлеченная, направлена в 25 точек. Места стоянки автоцистерн расположены на следующих перекрестках: ул.Сухаревской и ул.Лобанка, ул.Рафиева и пр.Любимова, ул.Рафиева и ул.Есенина, ул.Казимировской и ул.Неманской, ул.Шаранговича и ул.Янковского, ул.Сухаревской и ул.Скрипникова, ул.Одинцова и пер.Одинцова, ул.Одинцова и ул.Скрипникова, ул.Казимировской и ул.Кунцевщины, ул.Матусевича и ул.Аладовых, ул.Шаранговича и ул.Лобанка.

Также техника находится на ул.Якубовского, 19, ул.Бурдейного, 25, ул.Притыцкого, 136, ул.Лещинского, 7, ул.Рафиева, 109 и 85. ул.Есенина, 131, просп.Любимова, 39 и 20, пр-т Газеты "Звязда", 17, ул.Шаранговича, 74 и 66, ул.Чайлытко, 11 и на ул.Скрипникова, 24.

Сообщается, что помимо подвоза воды в цистернах продлен режим работы трех питьевых фонтанов, имеющих водоснабжение из подземных водоисточников.

"С очистной станции в сеть поступает вода без посторонних запахов, но нужно какое-то время, чтобы она вытеснила воду с запахом. Жители районов, столкнувшихся с проблемой первыми, отмечают, что вода уже пахнет не так резко", - приводит слова директора УП "Минскводоканал" Олега Аврутина пресс-служба Мингорисполкома.

Санитарно-эпидемиологическая служба Минска взяла пробы воды в распределительной сети Фрунзенского и Московского районов. По их результатам выработан ряд рекомендаций. В настоящее время УП "Минскводоканал" проводит промывку магистральных водоводов.-0-

Санэпидслужба Минска взяла пробы воды в распределительной сети двух районов города Ситуация находится на контроле служб города. В настоящее время УП "Минскводоканал" проводит промывку магистральных водоводов.