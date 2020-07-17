Подземные мусорные контейнеры планируют установить в микрорайоне Бреста

17 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в микрорайоне Ковалево планируют установить подземные контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Такую информацию опубликовал в своем Telegram-канале председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

Фото из Telegram-канала Александра Рогачука

"Определились с локацией подземных контейнерных площадок для сбора мусора. Решили провести эксперимент в одном из самых густонаселенных микрорайонов города - Ковалево. Всего новых будет 27 контейнеров, из них 23 - под землей. На мой взгляд, это хороший европейский опыт сбора мусора, который себя оправдает. К зиме планируем приступить к эксперименту", - отметил Александр Рогачук.-0-