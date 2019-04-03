Подземные переходы в Минске могут начать строить с помощью тоннелепроходческих щитов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске рассматривается возможность строительства подземных пешеходных переходов с помощью немеханизированных тоннелепроходческих щитов, сообщил сегодня директор предприятия "Гордорстрой" Александр Ярошик в пресс-центре БЕЛТА.

"В распоряжении метростроителей есть немеханизированные тоннелепроходческие комплексы, и их можно использовать для устройства пешеходных переходов. В таком случае не требуется переключать или ограничивать движение", - отметил Александр Ярошик.

Такую технологию предлагается применить возле торгового центра "Замок" по проспекту Победителей, чтобы не ухудшать дорожно-транспортную обстановку на одной из главных магистралей в ближайшие 1,5-2 года, а также у станции метро "Немига" (для перехода к одноименному торговому дому). Александр Ярошик не исключил возможность аренды оборудования или закупки нового специализированного комплекса для городских служб, чтобы проводить работы без разборки проезжей части (методом горизонтального бурения).

"В столице высока потребность в устройстве подземных переходов. Тот щит, который используется при строительстве метро и который пробуем применить мы, делает круглые тоннели, а есть комплекс прямоугольного диаметра. Он был бы для нас идеальным. Пока прорабатываем вопрос, будет ли эффективно использовать метростроевский щит, какова будет стоимость", - сказал руководитель "Гордорстроя".

Отвечая на вопрос, когда построят подземный переход возле торгового центра "Замок", он сообщил, что предпроектная документация по объекту разработана, но предлагаемая технология проведения работ не поддержана. Ясность появится в течение полугода, когда примут решение по использованию тоннелепроходческих комплексов.-0-

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