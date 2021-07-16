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16 июля 2021, 16:58

Поехали! В Витебске торжественно открыли после масштабной реконструкции ул.Гагарина

Фото из архива
Фото из архива

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие ул.Гагарина в Витебске после масштабной реконструкции состоялось сегодня с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно в дни фестиваля "Славянский базар" в городе открываются новые объекты. Очень хорошая и знаковая традиция для Витебска. Сегодня это крупный промышленный, транспортный, культурный центр, современный и стильный город. И это заслуга в первую очередь его жителей", - сказал Роман Головченко.

Он поблагодарил всех причастных к реконструкции - строителей, проектировщиков - за проделанную колоссальную работу. "Ваш вклад заслуживает уважения и восхищения. На этом благоустройство города не заканчивается - впереди у вас еще много свершений, трудовых подвигов", - добавил премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что ул.Гагарина имеет огромное значение для города. Она является продолжением республиканской магистрали Р112 и связывает центр города с транзитным выходом в сторону Псковской и Ленинградской областей России. Магистраль была перегружена транспортными потоками, давно требовала реконструкции и благоустройства. Работы стартовали еще в 2006 году. Изначально по проекту предусматривалось устройство нового дорожного полотна с двухсторонним движением, частичным сносом частного сектора, сохранением трамвайного движения и реконструкцией всех инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства.

Заказчиком строительства выступил УКС города Витебска, проект подготовили специалисты УП "Институт Витебскгражданпроект", а подрядная организация - ОАО "Строительный трест №9 Витебска".

Работы были разделены на 9 очередей, в том числе 5 - по ремонту дорожного полотна. Две очереди завершены в 2007 и 2011 годах - обновилось 2,1 км дороги от железнодорожного путепровода до перекрестка с ул.Журжевской. Еще четыре очереди предполагали строительство контактной троллейбусной сети от перекрестка пр.Генерала Людникова до СШ №5, четырех площадок с очистными сооружениями дождевых сточных вод, которые будут собирать дождевые сточные воды с вновь построенной улицы и прилегающих улиц и стоянок.

Однако с 2011 года финансирование за счет средств республиканского бюджета было приостановлено, что не позволило завершить реконструкцию.

В 2020 году при открытии после реконструкции Полоцкого путепровода Президент одобрил предложение возобновить работы на ул.Гагарина с направлением на их финансирование кредитных ресурсов ОАО "Банк развития Республики Беларусь", оставшихся в результате экономии при реконструкции путепровода. Сумма кредита банка составила Br39 млн. Повторное проектирование (первый проект уже устарел) пришлось вести параллельно со строительством.

Работы возобновились в июле 2020 года и все это время велись опережающими темпами без закрытия движения транспорта, что иногда создавало пробки, но позволило открыть объект в срок. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев назвал объект "крайне тяжелым". Но нужно было выполнить взятые обязательства. "Город должен жить, обновляться, прирастать новостройками", - отметил глава области. И добавил, что на следующий год в планах ввести еще один серьезный объект.

Сегодня жители и гости Витебска получили подарок - новую широкую магистраль с трехполосным движением в обоих направлениях и разделительной зеленой зоной. Особенно рады проживающие вдоль улицы горожане, которые теперь безопасно и с комфортом могут перемещаться по тротуарам, а не обочине, пользоваться велодорожкой, удобно расположиться на скамье под навесом остановочного пункта в ожидании транспорта. Кстати, трамвайное движение, за которое так переживали витебляне, сохранится по пр.Генерала Людникова до стыка с ул.Гагарина - для трамваев в районе СШ №3 построено разворотное кольцо, вымощенное бетонными плитами, внутри которого под сохранившимися деревьями старого сквера обустроена площадка для отдыха. Кроме того, по новому маршруту уже пустили троллейбусы с автономным ходом, строится троллейбусная контактная сеть.-0-

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Витебск дороги реконструкция
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