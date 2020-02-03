Поэтический автобус будет курсировать по Минску во время международной книжной выставки

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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поэтический автобус будет курсировать по столице во время XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщил журналистам заместитель министра информации Игорь Бузовский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Поэтический автобус будет курсировать с 5 по 9 февраля от станции метро "Немига" до выставочного комплекса на проспекте Победителей, 14", - рассказал Игорь Бузовский.
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Более 500 мероприятий пройдут во время XXVII Минской международной книжной выставки
"Более 300 непосредственно в программе, которая будет реализована по адресу проспект Победителей 14, а еще и те мероприятия, которые будут представлены на других площадках города", - сказал министр информации Александр Карлюкевич.