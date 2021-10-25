Поезд между Минском и Адлером будет курсировать в ноябре через день

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи со спросом на перевозки пассажиров в сообщении Минск - Адлер с 3 по 29 ноября увеличивается периодичность курсирования поезда №302/301 Минск/Гомель - Адлер формирования Белорусской железной дороги. Поезд будет курсировать через день, в настоящее время он курсирует с периодичностью один раз в четыре дня, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В БЖД обращают внимание, что в связи с проведением плановых ремонтных работ на территории Российских железных дорог поезд №302/301 Минск/Гомель - Адлер, отправлением из Минска 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября и Адлера 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября будет следовать измененным расписанием. Из Минска и Гомеля поезд будет отправляться согласно действующему расписанию и прибывать в Адлер в 10.49 (вместо 12.32). Из Адлера поезд отправится в 14.50 (вместо 16.08) и прибудет в Минск и Гомель согласно действующему расписанию.

В пресс-центре БЖД напоминают, что осуществление проезда данным поездом предусмотрено только для граждан Беларуси и Российской Федерации.

В поездах международных линий, курсирующих в белорусско-российском сообщении, для обеспечения безопасной перевозки действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки.

Более подробную информацию о графике движения поезда, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте www.rw.by, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра БЖД 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, осуществляется по телефону +375 222 39 25 47).-0-