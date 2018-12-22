Поезд Минск-Барановичи задержался в Городее из-за неисправности

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в 6.11 при прибытии на станцию Городея в поезде региональных линий экономкласса №6803 Минск-Барановичи произошел излом токоприемника, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

БЖД приняла необходимые меры по устранению неисправности, что позволило в 7.54 продолжить движение поездов по станции Городея. Задержка поезда №6803 Минск-Барановичи составила 1 час 41 минуту. Была обеспечена пересадка пассажиров этого электропоезда на другие поезда и доставка к месту назначения автотранспортом.

Также в результате этой неисправности были задержаны поезда региональных линий экономкласса №7040 Барановичи-Минск на 1 час 15 минут, региональных линий бизнес-класса №758 Барановичи-Минск - на 1 час 10 минут, международных линий №132 Брест-Москва - на 1 час.

В настоящее время движение поездов на данном участке осуществляется в штатном режиме.

Белорусская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства.-0-