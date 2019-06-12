"Поезд здоровья" отправится из Гомеля в Жлобин 13 июня

12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Информационно-образовательная акция "Поезд здоровья" пройдет в вагонах состава Гомель Пассажирский - Жлобин 13 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В одном из вагонов будет организован штаб - своего рода лаборатория со стерильными условиями. Здесь прямо в пути пассажиры смогут определить уровень глюкозы и липидный спектр крови. Предусмотрен забор крови малоинвазивным способом и исследование на новых аппаратах. Также пассажиров проконсультируют врачи-валеологи областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, городского центра гигиены и эпидемиологии, врач-кардиолог центральной городской поликлиники. По ходу следования поезда специалисты, переходя из вагона в вагон, будут измерять желающим артериальное давление, рассчитывать индекс массы тела. В соответствии с выявленной картиной дадут рекомендации.

Запланирована и мини-акция "Конфета вместо сигареты", раздача информационно-образовательных материалов.

"Поезд здоровья" отправится от станции Гомель Пассажирский 13 июня в 9.18. "В первую очередь акция направлена на консультацию людей старшего возраста. Во время дачного сезона они погружаются в огородно-садовые хлопоты и зачастую не находят времени на посещение врачей. Поэтому было решено приблизить консультативную помощь таким образом. По маршруту поезда много дачных поселков. И мы надеемся, что люди с пользой проведут время в пути", - рассказали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Акция пройдет в рамках мероприятий, предусмотренных государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы, а также республиканского мероприятия "Беларусь против табака".

Также в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья совместно с ведущими специалистами больниц региона реализуются 4 профилактических проекта. Они направлены на повышение доступности высококвалифицированной помощи в удаленных от областного центра городках и деревнях. Мультидисциплинарные бригады с врачами разного профиля выезжают в районы, где на протяжении четырех дней - два в райцентре и два в малых населенных пунктах - проводят диагностическую и консультационную работу среди населения. Так, с 18 по 21 июня такая бригада отправится в Петриковский район, с 16 по 19 июля - в Октябрьский.-0-