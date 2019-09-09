Поезда метро - чаще, наземный - в объезд: как будет ходить транспорт Минска в День города

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схемы движения городского транспорта Минска, интервалы работы поездов метро на время мероприятий Дня города 14 и 15 сентября изменятся. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГП "Столичный транспорт и связь" Алексей Красинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом запланированных праздничных мероприятий нашим предприятием разработан соответствующий план транспортного обслуживания на 14 и 15 сентября, - рассказал Алексей Красинский. - Основное направление - увеличение количества транспорта в центральной части города, это касается всех маршрутов, проходящих по проспекту Победителей, улице Немига и проспекту Независимости. Помимо этого интервалы движения поездов метро будут сокращены до 5 минут в дневное время, а вечером - до 3 минут. В таком режиме метрополитен будет работать до полуночи".

С учетом фейерверка у Дворца спорта недалеко от этой площадки будет задействован резервный подвижной состав - чтобы после просмотра минчане могли быстро и без неудобств разъехаться по домам.

Также представитель предприятия "Столичный транспорт и связь" напомнил, что в связи с проведением мотофестиваля 14 сентября примерно 13.00 до 21.00 посадка и высадка пассажиров на остановочном пункте "Дворец спорта" производиться не будет.

15 сентября Минский полумарафон тоже внесет изменения в движение городского транспорта. Будут перекрываться многие улицы, причем из-за подготовки к забегам - уже с часа ночи. Поэтому часть маршрутов городского транспорта изменится с 5 часов утра, в частности по проспекту Победителей движение будет ограничено от ул. Немига до проспекта Машерова. С 7.00 временная схема движения будет распространена на весь город - когда будут перекрыты участки по проспектам Независимости, Победителей, Машерова, улицам Немига, Богдановича и сопутствующие. Все маршруты будут направлены в объезд. "Для удобства интервалы в метрополитене будут сокращены до 3 минут с 7.00 до 16.00 - это будет единственная возможность добраться в центральную часть города, к станциям "Немига", "Купаловская", "Октябрьская", - добавил Алексей Красинский.

По окончании полумарафона с 16.00 работа транспорта будет восстановлена по постоянным схемам за исключением части маршрутов: проспект Машерова все еще будет закрыт для движения на участке от проспекта Победителей до ул. Даумана из-за мероприятий "Wargaming Fest: День танкиста" в парке Победы. Ограничения движения здесь продлятся почти до полуночи. Для развоза пассажиров с этой площадки будет задействован резервный подвижной состав.-0-