Поезда метро в Минске 9 мая будут ходить чаще

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезда Минского метрополитена 9 мая будут ездить чаще, сообщили БЕЛТА на предприятии.

По случаю празднования Дня Победы поезда с 6.00 до 18.00 будут ходить с интервалами в 5 минут, с 18.00 до 00.00 - 6 минут. Это позволит сделать передвижение в метро более удобным для пассажиров.

Также в метрополитене обратили внимание, что 9 мая возможны ограничения по входу и выходу на станции "Площадь Победы" со стороны монумента Победы на время торжественной церемонии возложения венков и праздничного концерта.-0-