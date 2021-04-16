Поезда на двух линиях минского метро 17 апреля будут следовать по графику рабочей субботы

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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезда на Московской и Автозаводской линиях минского метро 17 апреля будут следовать по графику рабочей субботы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичной подземки.
"С целью обеспечения перевозок пассажиров в день республиканского субботника 17 апреля движение поездов на Московской и Автозаводской линиях Минского метрополитена будет организовано по графику рабочей субботы. Интервал движения поездов составит 3 минуты в утренние часы пик (с 7.00 до 9.00) и 5-6 минут с 9.00 до 17.00", - говорится в сообщении.
На Зеленолужской линии поезда будут следовать по графику субботнего дня.-0-