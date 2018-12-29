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Поезда в минском метро в новогоднюю ночь будут ходить с интервалом 6 минут

Регионы 29.12.2018 | 10:14
Фото из архива
Фото из архива
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29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезда метро в новогоднюю ночь будут ходить до 4.00 с интервалом 6 минут, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

Станции метро "Октябрьская", "Немига", "Фрунзенская", "Купаловская" (вход со стороны проспекта Независимости через станцию "Октябрьская") закроются для пассажиров в 4.15. Вестибюль станции "Купаловская" со стороны улицы К.Маркса 31 декабря не будет принимать пассажиров с 21.00, все остальные станции закроются 1 января в 4.00.

Что касается 30 и 31 декабря, 1 января, то поезда будут ходить по графику воскресных дней.

Минский метрополитен рекомендует в связи с проведением культурно-массовых мероприятий заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты, а также использовать бесконтактный способ оплаты проезда с помощью банковских карт.-0-

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