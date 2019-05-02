Поезда в минском метро вечером 9 мая будут ходить чаще

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интервал движения поездов минского метро вечером 9 мая сократят в связи с праздничными мероприятиями в День Победы, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.
С 19.30 до 00.00 для удобства пассажиров интервал движения поездов составит 3 мин.
Возможны также ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на ст.м. "Площадь Победы" со стороны монумента Победы во время церемонии возложения венков и праздничного концерта.-0-
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