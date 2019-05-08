Поезда в минском метро вечером 9 мая будут ходить с интервалом 3 минуты

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интервал движения поездов минского метро вечером 9 мая сокращен до трех минут в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.
Изменения в графике будут действовать с 19.30 до полуночи.
Кроме того, возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на станции метро "Площадь Победы" со стороны монумента Победы во время церемонии возложения венков и праздничного концерта.
Минский метрополитен просит пассажиров заранее приобретать жетоны или оплачивать проезд бесконтактным способом.-0-
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