Пограничники из Брестской крепости дали старт Эстафете Победы

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня в торжественной обстановке состоялся старт Эстафеты Победы, которая пройдет вдоль внешних границ стран - участниц СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Эстафета посвящена 75-летию Великой Победы и проводится по решению глав государств Содружества по предложению Совета командующих пограничными войсками стран СНГ. В один день она стартует в Бресте и российском Мурманске и двумя маршрутами пройдет по территории десяти стран. В мероприятиях примут участие пограничники, ветераны, школьники, представители общественности. Завершится эстафета 28 мая в Москве на Поклонной горе. "Для всех нас День Победы - особая дата. Огромной ценой заплатили наши народы за Победу. Практически в каждую семью постучалось горе, но мы выстояли и гордимся этим", - подчеркнул председатель координационной службы Совета командующих погранвойсками стран СНГ Александр Манилов.

Местом старта эстафеты Брест выбран не случайно. Председатель облисполкома Анатолий Лис обратил внимание, что первыми в июне 1941 года в бой с захватчиками вступили воины 17-го Краснознаменного Брестского пограничного отряда. Многие их них погибли в первые дни войны. Собравшиеся у скульптурной композиции "Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим" возложили венки к мемориалу, почтили память погибших в годы войны защитников.

"75 лет с момента Победы показали, что мало одолеть врага в открытом бою. В мирной жизни нужно не растерять плоды этой Победы, не отдать на поругание ее величайшие завоевания. Уроки Второй мировой войны не все усвоили, многие пытаются переписать ее историю. Мы обязаны сохранить память о людях, спасших человечество от коричневой чумы. Мы, наследники Победы, должны относиться к ней как к величайшей ценности", - сказал председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо.

Кульминацией мероприятия стал момент передачи символов эстафеты. Их Александр Манилов вручил представителям эстафетной группы. По приказу Анатолия Лаппо участники начали движение по маршруту вдоль белорусской границы. Первая остановка - в 11-й заставе Брестской погрангруппы имени Героя Советского Союза А.М. Кижеватова.

Брестские пограничники уже 6 февраля передадут эстафету своим коллегам из Пинского погранотряда. Затем ее подхватят пограничники других областей Беларуси. Запланированы встречи с ветеранами и молодежью, тематические мероприятия. Вблизи Лельчиц, Ельска, Мозыря развернутся военно-исторические реконструкции боев на границе. Передача Эстафеты Победы представителям пограничной службы ФСБ России состоится 18 февраля.-0-