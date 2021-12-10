Пограничники-новобранцы 11 декабря примут присягу в Брестской крепости

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. На площади Церемониалов мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" 11 декабря примут присягу новобранцы Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского, сообщили БЕЛТА в погрангруппе.

На верность Родине и белорусскому народу присягнут около 350 молодых парней. На службу в Брестскую погрангруппу их призвали из Минского, Гомельского и Брестского регионов.

"Традиционно слова присяги из уст новобранцев прозвучат в Брестской крепости, которая является символом мужества, героизма и доблести воинов былых поколений. С момента принятия присяги вся служба военнослужащего и каждый его поступок будут сравниваться с ценой торжественной клятвы. Военную присягу недаром называют государственным документом особой важности, нравственным ориентиром для каждого воина", - обратили внимание в погрангруппе.

Новоявленные пограничники полтора месяца проведут в учебном пункте, где пройдут курс молодого бойца. За это время парни постигнут азы начальной военной подготовки, получат знания и навыки для службы на государственной границе. "Уже с первых дней учебы юноши привыкают к новому для них укладу жизни, формируют воинский коллектив, воспитывают в себе качества, необходимые военнослужащим органов пограничной службы. После окончания учебного процесса молодых пограничников направят для дальнейшего прохождения срочной службы в подразделения Брестской пограничной группы, где им будет предоставлена возможность совершенствовать свое пограничное мастерство в реальных условиях. Часть ребят продолжит обучение по различным военным специальностям", - пояснили в погрангруппе.

После присяги новобранцы пойдут в первое в их военной жизни увольнение.-0-