Пограничники подарили детям из Белыничской школы-интерната спортинвентарь и сертификат на телевизор

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо посетил сегодня Белыничи, свою малую родину, где встретился с воспитанниками вспомогательной школы-интерната и поздравил их с наступающими праздниками, сообщили БЕЛТА в ГПК.

Анатолий Лаппо подарил школе-интернату спортинвентарь, сертификат на покупку телевизора и пожелал детям в наступающем году приятных впечатлений, радостных событий, улыбок, счастья и удачи. Курсанты Института погранслужбы организовали для ребят яркий праздник с конкурсами, представлениями и подарками.

"Пограничники на постоянной основе поддерживают детей из социально-педагогических учреждений по всей стране. Им оказывают спонсорскую помощь, организуют праздники, встречи и концерты. Во время благотворительной акции "Наши дети", которая продлится до 10 января, пограничники поздравят ребят из более чем 20 школ и интернатов страны", - рассказали в Госпогранкомитете.

В декабре подарки от ГПК уже успели получить воспитанники Минского городского кадетского училища. Курсанты Института погранслужбы подготовили для них праздничный концерт. Заместитель председателя Госпогранкомитета Игорь Печень вручил ребятам сладкие подарки, а кадетскому училищу - сертификат на укрепление учебной и материальной базы. Дети из социально-педагогического центра Дзержинского района традиционно посетили новогоднее представление в Белорусском государственном цирке. Затем их поздравили офицеры Госпогранкомитета, каждый ребенок получил сладкие подарки.

Сотрудники органов пограничной службы ежегодно участвуют в акции "Наши дети", поздравляют с Рождественскими праздниками и Новым годом воспитанников детских домов и интернатов, детей, которые воспитываются в опекунских и приемных семьях, детей с ограниченными возможностями, отметили в ГПК.

Новогодняя акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравят ребят с Новым годом и Рождеством, вручат подарки, помогут в решении проблем. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения.-0-

Фото пресс-службы Госпогранкомитета