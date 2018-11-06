Погранподразделение "Наровля" заступило на охрану белорусско-украинского направления границы

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничное подразделение "Наровля" заступило на охрану государственной границы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госпогранкомитета.

"Пограничный пост "Наровля" сформирован в Мозырском пограничном отряде для дальнейшего усиления охраны белорусско-украинского направления и в рамках реализации указа Президента Беларуси. С начала ноября пограничники этого подразделения приступили к охране участка протяженностью более 50 км, треть из которых пролегает по реке. Важной особенностью поста является то, что зона ответственности подразделения включает территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника", - рассказали в пресс-службе.

Пограничный пост обеспечен всеми современными техническими средствами охраны границы, новейшим оборудованием, автомобильной и специальной техникой для защиты личного состава при выполнении задач в заповеднике. "Формирование подразделения в установленные сроки было достигнуто в том числе благодаря содействию местных органов власти и субъектов обеспечения пограничной безопасности Наровлянского района. На сегодняшний день в подразделении созданы достойные социально-бытовые условия для личного состава, проходящего там службу", - отметили в Госпогранкомитете.-0-

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