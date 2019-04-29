Похищенную икону ХIХ века вернули в Свято-Никольский женский монастырь в Могилеве

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители вернули икону ХIХ века в Свято-Никольский женский монастырь в Могилеве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.
В январе нынешнего года, по информации УКГБ по Могилевской области, установлено местонахождение неопознанной иконы. Следователи Могилевского межрайонного отдела СК тогда выяснили, что она была похищена неизвестным в сентябре 2016 года из Свято-Никольского женского монастыря. "Икону опознала настоятельница. Специалисты Национального художественного музея изучили образ. По их заключению, данная икона Святого Николая Чудотворца выполнена в России в ХIХ веке, она представляет собой историко-культурную и художественную ценность", - рассказала Анастасия Лавринович.
Вернули ценность в монастырь начальник управления СК по Могилевской области Андрей Лис и глава управления КГБ по Могилевской области Александр Терехов.
Расследование уголовного дела по факту хищения иконы возобновлено. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление ее похитителя.-0-
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