Поисковики установили имена двух узников шталага-352 в Масюковщине

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поисковикам удалось установить имена двух узников "Шталага-352" в столичном микрорайоне Масюковщина. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Сергей Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году поисковики запланировали работу на 117 объектах, 113 из них предположительно относятся к периоду ВОВ, остальные - ко времени Первой мировой.

"В Минске в микрорайоне Масюковщина на месте обнаруженного захоронения советских военнопленных "Шталаг-352" поисковые работы уже начались. Обнаружены и извлечены останки 81 погибшего узника лагеря, - рассказал Сергей Воронович. - Среди находок есть 8 медальонов. По вкладышам двух из них установлены сведения о погибших".

Один из погибших - Иван Анисимов 1912 года рождения, уроженец деревни в Псковском районе, который пропал без вести в 1941 году, родственники устанавливаются. Второй - Павел Трошин 1909 года рождения из деревни в Саратовской области. Он пропал без вести в декабре 1941 года. Его родственников нашли в Саратове и Санкт-Петербурге.

Благоустройство захоронений в Масюковщине началось еще во второй половине 1944 года. В 1964 году на их месте был сооружен мемориал.

С июля 1941-го по 3 июля 1944 года в "Шталаге-352" погибли более 80 тыс. солдат и офицеров, попавших в плен, и мирных жителей, согнанных в лагерь из Минска и окрестных деревень. Кроме граждан бывшего СССР, с декабря 1943 года по июнь 1944-го в концлагере находились итальянские солдаты и офицеры, сражавшиеся против фашистов на стороне Советского Союза.

Мемориал расположен посреди небольшого соснового парка. К гранитному монументу ведут ступени, в память о погибших горит Вечный огонь. На территории мемориала расположены братские могилы, каждая из которых обозначена мраморной черной плитой. Посреди парка установлена белая ротонда, где под стеклом лежит Книга памяти, в которую занесены фамилии около 10 тыс. бывших узников "Шталага-352". Но имена более 70 тыс. погибших в концлагере до сих пор так и остаются неизвестными.-0-