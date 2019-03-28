Поисковый батальон Минобороны планирует провести раскопки в семи районах Брестской области

28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Личный состав 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Беларуси в текущем году планирует провести раскопки в Бресте и еще семи районах области. Намечено обследовать 11 объектов, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Брестской области Александр Птичкин.

Специалисты уже работают на территории области. С конца января они ведут раскопки в центре Бреста, где обнаружено массовое захоронение жертв еврейского гетто. В планах у поисковиков обследовать территорию в деревне Дубица Брестского района, где может располагаться могила неизвестного солдата. Также необходимо проверить информацию о возможных одиночных захоронениях военнослужащих в деревнях Карпин Малоритского района и Мокрово Лунинецкого.

В Ивановском районе намечено провести раскопки в деревне Осовница и агрогородке Мотоль, на местах предполагаемых групповых захоронений. Поданы заявки на выполнение работ в деревнях Затишье и Углы Ивацевичского района, а также Завадьковичи и Седруж Каменецкого района. В деревне Гайновка Кобринского района необходимо обследовать место предположительного захоронения пограничников времен Великой Отечественной войны.

Окончание работ представителей спецбатальона Минобороны в Брестской области намечено на конец октября.

В прошлом году поисковики трудились в Бресте, Ивацевичском и Малоритском районах, были обнаружены останки 105 военнослужащих и жертв войны. Паспортизированы восемь захоронений, по результатам работы в архивах и музейных учреждениях установлены имена 111 погибших в военное время.

В Брестской области в 914 воинских захоронениях покоится прах более 423 тыс. красноармейцев и жертв войны, из них известны имена только 53 555 человек.-0-