"Пояс дружбы" ІІ Европейских игр презентуют в Музее современной белорусской государственности

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация "Пояса дружбы", созданного участниками II Европейских игр, состоится 19 сентября в Музее современной белорусской государственности, сообщили БЕЛТА в Национальном историческом музее.
Во время проведения одного из ярких спортивных мероприятий 2019 года Национальный исторический музей был организатором Центра белорусской культуры в Деревне спортсменов. Зарубежные гости смогли ознакомиться с белорусским традиционным костюмом, предметами быта, музыкальными инструментами, произведениями искусства.
"Большой популярностью у посетителей центра пользовались мастер-классы по изготовлению белорусской обрядовой куклы и глиняных остродонных горшочков, - рассказали в музее. - За столом одновременно собирались представители команд из разных стран, а объединяющим символом стал "Пояс дружбы", к созданию которого причастен каждый, кто посетил Центр белорусской культуры. Спортсмены из 35 стран, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации, высокие зарубежные гости вплели свои самые добрые мысли, надежду, радость, хорошее настроение в узор этого четырехметрового пояса".
Как память о знаковом событии, символ добрых отношений между людьми из разных стран, знак уважения к истории "Пояс дружбы" будет торжественно передан в фонды Музея современной белорусской государственности, где займет почетное место в экспозиции.
Также на презентации будут представлены флаги ІІ Европейских игр, Европейских олимпийских комитетов, эстафеты огня "Пламя Мира", формы факелоносца и волонтера протокольной программы, подарки национальных олимпийских комитетов зарубежных государств.
В церемонии примут участие представители Национального олимпийского комитета, Министерства спорта и туризма Беларуси, фонда "Дирекция ІІ Европейских игр 2019 года".-0-