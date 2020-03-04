Появилась детализированная карта Минска и района: 15 см в пикселе

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детализированная карта территории Минска и Минского района появилась на Георесурсе данных дистанционного зондирования Земли. Такая информация содержится на официальном сайте Государственного комитета по имуществу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Размещенную на ресурсе ортофотосъемку белорусской столицы и прилегающих к ней территорий, в том числе поселка Сокол и района Национального аэропорта, провело государственное предприятие "БелПСХАГИ" в сентябре 2019 года для создания земельно-информационной системы (ЗИС) столицы.
Система, заказчиком которой выступил Госкомитет по имуществу, создана для повышения эффективности управления земельными ресурсами Минска, государственного учета и контроля.
Общая площадь отснятых территорий приблизительно равна 1 тыс. кв.км. Пространственное разрешение снимков - 15 см в одном пикселе.-0-